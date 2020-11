Mois sans tabac : un accompagnement renforcé pour la 5ème édition

La 5ème édition du Mois sans tabac est lancée. Objectif : passer 30 jours sans fumer ! Depuis 2016, près de 780 000 personnes ont tenté leur chance. Cette année, l’accompagnement des participants a été encore renforcé et de nombreux outils sont disponibles.

LH •

Le mois sans tabac • ©Réunion la 1ère

De bonnes raisons pour arrêter

" En novembre, on arrêt ensemble "

En France, trois personnes sur dix fument, un chiffre en diminution ces dernières années. A La Réunion, 25% de la population fument. 1 jeune sur 2 a déjà expérimenté le tabac, 2 jeunes sur 10 fument tous les jours. Depuis 2014, des plans nationaux sont mis en place pour lutter contre le tabagisme : paquet neutre, remboursement des substituts nicotiniques, campagnes de prévention ou encore hausse des prix.Il faut dire qu’il s’agit d’un réel enjeu de santé publique. Le tabagisme est responsable de 75 000 décès par an en France, et de 25% des décès par cancers en France. Pourtant, il est le premier facteur de risque évitable. S’il est le responsable majeur des cancers du poumon, le tabac favorise aussi significativement ceux de la bouche, du pharynx, du pancréas, de a vessie, des reins et bien d’autres encore.Retrouver sa forme, ressentir un mieux-être et préserver sa santé sont généralement les motivations premières. Les bienfaits peuvent rapidement apparaître : au bout de 2 jours sans fumer, le goût et l’odorat s’améliorent.Au bout de 4 semaines, la peau est plus belle, au bout de 3 mois, la respiration s’améliore nettement et l’énergie est de retour, et au bout d’un an, les risques d’avoir une maladie du cœur sont diminués.Mais comment résister aux envies des premiers jours ? Arrêter de fumer est loin d’être évident. Durant ce mois, Tabac info service met donc à disposition une palette d’outils pour y parvenir. Sur son site internet , il est ainsi possible de faire le point sur sa consommation, sa dépendance, son profil de fumeur et sa motivation à arrêter.Programme, application mobile et Facebook live avec des tabacologues sont aussi proposés.Cette année, Tabac info service propose un nouveau programme gratuit, de 40 jours, pour ceux qui désireraient arrêter la cigarette. Il se compose de deux phases : une de 10 jours pour se préparer, puis un challenge de 30 jours pour arrêter.Pour accompagner les fumeurs, qui ne veulent plus en être, un kit d’aide à l’arrêt est également à leur disposition, il suffit de le commander gratuitement sur ce site internet. A l’intérieur tout est prévu pour un accompagnement au quotidien.Enfin des tabacologues experts sont joignable au 39 89 ou répondent à vos questions sur les réseaux sociaux.L’ application mobile Tabac info Service est toujours d’actualité. Il est possible d’y retrouver le programme, des conseils de tabacologues, des astuces et des jeux, ainsi que des vidéos de soutien et un suivi des bénéfices de l’arrêt au quotidien.