Nassimah Dindar propose une loi pour mieux protéger les jeunes

Violences physiques 252 Violences psychologiques 233 Négligences lourdes 161 Violences sexuelles: Attouchements 53 Violences sexuelles: Contexte équivoque 53 Violences sexuelles: Enfant auteur de violence 42 Violences sexuelles sans autres précisions 36 Violences sexuelles: Viol 36 Violences sexuelles: Grossesse (moins de 15 ans) 22 Total 888

Harmoniser les services de protection de l’enfance

Accompagner les jeunes vers une vie meilleure

Le temps de l’indignation doit désormais laisser place au temps de l’action, nous explique les sénateurs.

Les violences recensées se répartissent entre violences physiques (28 %), violences sexuelles (27%) , violences psychologiques (26% ) et négligences lourdes (18 %). Au total en 2018, 2 225 enfants ont été confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, selon le Conseil général.Après plusieurs visites et entretiens à La Réunion, les deux sénateurs proposent la création d’une Agence Française de la Protection de l’Enfance (AFPE) qui regrouperait les différentes administrations existantes. Le but étant d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire et les fichiers nationaux recensant les agréments des familles d’accueil.La proposition de loi vise à créer dans chaque département un collectif voire une assemblée d’enfants qui sont ou ont été placés en famille d’accueil pour leur permettre de plus s'exprimer.Pour protéger les enfants et leur apporter un soutien éducatif et psychologique, les élus préconisent de rendre obligatoire les contrats « jeunes majeurs » jusqu’à 21 ans. Ce dispositif d’accompagnement permet de trouver du travail ou une formation tout en ayant la possibilité de loger et de subvenir aux besoins des jeunes.En cas de délaissement parental, la proposition de loi suggère aussi le renforcement du transfert des allocations familiales vers les structures d’accueil à compter du quatrième mois suivant la décision de placer l’enfant.