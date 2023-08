Neila Moore, cyber-chasseuse de pédocriminels : "les enfants et les parents ne sont pas du tout informés de ce fléau"

Une des membres actifs de la team Moore, traqueurs de pédophiles sur internet, est actuellement à La Réunion. L'auteure du livre "Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants" se satisfait de voir leur travail citoyen reconnu, mais appelle parents et enfants à la vigilance.

JCTS / JMC •

Neila Moore - prénom d'emprunt -, cyberchasseuse, est l'auteure d'un livre intitulé "Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants". Un ouvrage paru aux éditions Telemaque en janvier dernier, pour parler de cette lutte menée depuis plusieurs années par la "Team Moore" contre la pédocriminalité. Des citoyens "chasseurs de pédophiles", derrière leur écran et sur le terrain, qui ont en trois ans contribué à l'arrestation de plusieurs dizaines d'individus, condamnés pour pédocriminalité.

Débusquer des individus malveillants sur internet

Neila Moore, mère de trois enfants, a fondé avec Steven Moore à La Réunion, cette équipe citoyenne qui respectent une méthodologie scrupuleuse pour monter ses dossiers et les transmettre aux forces de l'ordre. Leur mode d'action ? Créer des faux profils d'enfants sur les réseaux sociaux pour débusquer les individus malveillants, et confier ensuite les éléments réunis aux autorités compétentes.

Une traque dans plusieurs pays

La cyberchasseuse était l'invitée du journal de Réunion La 1ère. Habitant dans la région lyonnaise, elle agit avec plusieurs dizaines d'autres citoyens, en métropole, mais aussi dans tous les pays francophones, "voire d'autres territoires du monde", puisque le piège de ces prédateurs en ligne peut se faire partout dans le monde.

Elle met en garde :

"Des prédateurs sexuels vont se cacher derrière un écran de téléphone ou d'ordinateur. Les enfants qui ont l'âge d'avoir un téléphone et qui ont accès aux réseaux sociaux peuvent potentiellement être en contact avec des prédateurs sexuels" Neila Moore, cyber-chasseuse

Le travail désormais reconnu

Elle explique notamment que les confrontations, ces rendez-vous imposés par les prédateurs pensant avoir à faire à des enfants, n'ont plus lieu. Si dans un premier temps, elles avaient cours "pour forcer la police à intervenir", "aujourd'hui on n'a plus besoin de les faire, nos signalements sont pris en charge rapidement". Mais les actions derrière l'écran elles, sont toujours d'actualité.

"Les autorités ont pris conscience que notre travail était fait avec sérieux", se félicite Neila Moore, satisfaite également d'avoir eu "du ministre du Numérique".

"On va être reçus prochainement dans le but de créer une réserve citoyenne", achève-t-elle.

Encore de la prévention à faire

Malgré tout, de gros efforts restent encore à faire en termes de prévention, ajoute-t-elle, car "les enfants et les parents ne sont pas du tout informés de ce fléau". La cyber-chasseuse enjoint par ailleurs les parents à garder l'oeil sur l'activité de leurs enfants lorsqu'ils passent du temps sur un smartphone. Si des outils numériques existent pour protéger les plus jeunes de certains contenus et applications, la surveillance humaine reste nécessaire, insiste Neila Moore.

"L'enfant se mettra malheureusement sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça aujourd'hui, mais il doit apprendre à mettre son compte en privé, à ne pas parler avec des inconnus. Internet c'est comme dans la rue, il y a des codes à avoir, c'est très important pour se protéger des prédateurs" Neila Moore, cyber-chasseuse

