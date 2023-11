"Nous et les autres", l'exposition mobile destinée à lutter contre les stéréotypes et le racisme

"Nous et les autres, des préjugés au racisme". C'est le nom de l'exposition présentée aux collégiens et aux lycées de La Réunion depuis la rentrée scolaire. Pendant deux ans, cette exposition qui se veut mobile sera déployée au sein des établissements scolaires, ainsi que sur divers sites culturels.

HA / TC •

Ce mardi 28 novembre, le collège de Plateau Caillou, à Saint-Paul, accueille à son tour une exposition visant à lutter contre les stéréotypes et le racisme.

Intitulée "Nous et les autres : des préjugés au racisme", cette exposition se veut mobile et elle a déjà été présentée dans trois établissements depuis la rentrée scolaire.

Les collégiens saint-paulois ont pu découvrir plusieurs panneaux les interpellant sur le thème du racisme et des discriminations : "L'humain, une espèce sans race", "Une identité en mouvement", "Où en est-on avec le racisme ?",...

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

"Nous et les autres, des préjugés au racisme" : c'est le nom de l'exposition mobile destinée au public scolaire

"Nous sommes complets jusqu'au mois de mars !"

"Elle va pouvoir s'égrener dans le plus grand nombre d'établissements du second degré", explique Patrice Boyer, le président de la Ligue de l'enseignement qui porte ce projet aux côtés de l'Etat.

"Nous sommes déjà complets jusqu'au mois de mars !, ajoute-t-il. L'idée ce serait peut-être aussi d'ouvrir l'exposition par la suite à des espaces moins institutionnels, comme les galeries par exemple afin de faire en sorte que cette exposition puisse être vue par le plus grand nombre".

Sensibiliser et informer les jeunes

Conçue et réalisée par le musée de l’Homme à Paris, cette exposition vise invite à interroger la jeunesse sur un sujet qui reste malheureusement d'actualité.

"Ca fait partie des nombreuses actions que l'on mène à travers le CORAH, le Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT", souligne Christine Torres, sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse. Le fait de sensibiliser et d'informer notamment les jeunes font partie de la politique menée".