Nouvel an tamoul : le programme des festivités

Vendredi le 14 avril 2023, la communauté tamoule entrera dans son année 5124. Dans de nombreuses communes de l'île, c'est tout un programme d'animations qui est prévu pour célébrer le nouvel an.

Avril est bel et bien le mois des festivités religieuses pour plusieurs communautés de l'île : alors que les chrétiens viennent de célébrer les fêtes de Pâques, que les musulmans sont en plein ramadan, et que les juifs fêtent la Pessah jusqu'à jeudi, les tamouls s'apprêtent eux à entrer dans une nouvelle année.

Le vendredi 14 avril, ils entreront dans l'année 5124 Sobhagridou. Au-delà des traditionnelles cérémonies aux temples auxquelles assisteront les croyants, c'est toute la population réunionnaise qui est conviée aux festivités organisées par de nombreuses communes de l'île.

Les programmes ci-dessous :

Saint-Paul

Les festivités saint-pauloises se dérouleront du 12 au 16 avril : conférences, débats, initiation gratuite au yoga, spectacle de tambours sacrés au marché forain... Le nouvel an tamoul passera aussi cette année par le réseau de lecture publique : tout un programme d'ateliers est mis en place dans les bibliothèques et médiathèques du territoire.

12 avril à 17h : initiation yoga gratuite au Cap homard (réservations au 0262 34 49 20)



13 avril à 18h : conférence-débat à l'hôtel de ville de Saint-Paul sur la thématique "Le temps éternel de la culture indienne" par le swami Pranavârthânanda Saraswati (réservations au 0262 34 49 20)

15 avril à 10h : spectacle de tambours sacrés accompagnés de danseuses au marché forain

Dans le réseau de lecture publique :

projections de films Bollywood de 14h à 17h30 le samedi 22 à la médiathèque Leconte de Lisle (0262 45 81 85)



création de colliers de fleurs en crépon façon indien de 14h à 15h30 les mercredi 12 et 19 à la bibliothèque de Plateau Caillou (0262 22 89 96)

atelier création de mandalas de 14h à 15h30 le mercredi 12 à la bibliothèque du Guillaume (0262 32 45 45)

atelier création de lampes de 14h à 15h30 le mercredi 19 à la bibliothèque de Bois de Nèfles (0262 44 18 15)

atelier création de guirlandes indiens de 14h à 15h30 le mercredi 26 à la bibliothèque de Bois de Nèfles (0262 44 18 15)

atelier de fabrication de bijoux indiens de 10h à 12h le mercredi 12 à la médiathèque Michel-Adélaïde (0262 70 43 24)

atelier fabrication de tambours miniatures de 14h à 16h le mercredi 12 à la médiathèque Michel-Adélaïde (0262 70 43 24)

Sainte-Suzanne

A Sainte-Suzanne, du 12 au 16 avril, il y aura le choix entre des spectacles de danse dans les quartiers, un défilé vendredi soir, un village indien au Bocage dès vendredi après-midi, et la fête des couleurs dimanche après-midi.

Mercredi 12 avril à 18h : soirée culturelle à la salle des fêtes "Lo Rwa Kaf"



Jeudi 13 avril :

9h : rencontre avec l'auteur Auguste Valeama à la médiathèque Aimé Césaire

18h30 : spectacle de danse à Bel Air, près de l'ancienne école Les Bauhinias

Vendredi 14 avril :

14h : ouverture du village indien au Bocage

18h30 : spectacle de danse place de la mairie

19h45 : spectacle de danse au village indien du Bocage

Samedi 15 avril :

9h : Journée de la généalogie à la mairie du centre-ville avec le Cercle généalogique de Bourbon

18h30 : Défilé, départ devant la mairie

19h30 : spectacle son et lumière au Bocage

Dimanche 16 avril :

9h : village indien au Bocage

14h : spectacle de jako

15h30 : holi holi, fête des couleurs au Bocage

Saint-Leu

Les festivités s'étaleront sur deux jours à Saint-Leu, les 15 et 16 avril, et auront lieu sur différents sites : l'auditorium près de la médiathèque Baguett', le parc du 20 Décembre et le parvis de la mairie.

Samedi 15 avril – Auditorium (près de la médiathèque Baguett’)

17h : Rencontre avec Luçay Soubaya Permalnaïck, auteur de "Langaman, ou l’Amour érigé en dogme de vie", les tribulations dramatiques d’un engagé indien vers sa patrie & exposition "Scènes et Visages du Narlgon" (Bal Tamoul ).





19h : Conférence-débat par Sully Govindin "Caractéristiques et évolutions d’un art théâtral : le bal des Engagés tamoul s"

Dimanche 16 avril – Parvis & Parc du 20 Décembre