Nouvelle-Calédonie, élections européennes, octroi de mer : ce qu’il faut retenir de l’entretien de la ministre déléguée aux Outre-mer sur Réunion la 1ère

Invitée de la matinale de Réunion la 1ère, ce mercredi 15 mai, Marie Guévenoux s’est exprimée sur de nombreux sujets tels que la sécurité, le RSA, la vie chère ou encore les élections européennes. Mais c’est par les événements en cours en Nouvelle-Calédonie que la ministre déléguée aux Outre-mer a débuté.

Secouée par des violences depuis ce lundi, la Nouvelle-Calédonie vit des heures troubles. Une personne a été tuée par balle à Nouméa après une nouvelle nuit de violences. Plus de 130 personnes ont été interpellées depuis lundi.

Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai, la révision constitutionnelle a été adopté, réformant le corps électoral, ceux à quoi s’opposent avec virulence les indépendantistes calédoniens. Ces derniers, qui regrettent les violences, demandent le retrait du texte.

La ministre déléguée aux Outre-mer souligne ce matin que la réforme constitutionnelle a été adoptée dans la nuit par les députés, conformément au texte lui-même adopté par les sénateurs.

C’est un cheminement démocratique ce projet de loi, qui a donné lieu à des échanges avec les différentes parties et les parlementaires, pour permettre à 25 000 personnes qui sont établis en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 10 ans, dont certains sont nés après les accords de Nouméa donc après 98, et qui ne peuvent pas aujourd’hui participer aux élections locales.