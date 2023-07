Nouvelle nuit de violences urbaines à La Réunion, le préfet renouvelle son appel à l'apaisement

Plusieurs villes de La Réunion ont de nouveau été le théâtre de violences urbaines dans la nuit de ce vendredi 30 juin au samedi 1er juillet. 240 policiers et gendarmes étaient mobilisés, parmi lesquels 5 ont été légèrement blessés. 28 personnes ont été interpellées.

LH avec OM / ODL / AH / MD •

C’est une nouvelle nuit de heurts qu’a connu La Réunion. Vers minuit ce vendredi 30 juin, et jusqu’à près de 4h du matin ce samedi 1er juillet, des individus ont commis des violences urbaines dans plusieurs villes du département.

La ville du Port a une nouvelle fois été le théâtre de violences urbaines, avec de nombreux jets de projectiles sur les forces de l'ordre. • ©Maruki Dury

Une nuit plus agitée

Poubelles incendiées, mais aussi jets de projectiles, feux d’artifice et cocktails Molotov ont été utilisés contre les forces de l’ordre et de secours. En zone police, à savoir à Saint-Denis et au Port, les violences ont été sensiblement du même ordre que la nuit précédente.

En revanche, en zone gendarmerie, à Saint-Benoît, Sainte-Marie, Saint-Paul, La Possession et Saint-Louis, la nuit a été plus agitée que la précédente. Au total, 81 incendies ont été décomptés, ainsi que 52 interventions des pompiers pour de nombreux incendies de poubelles et d’encombrants, des feux de broussailles et barricades enflammées.

28 interpellations

240 policiers et gendarmes étaient déployés sur le terrain cette nuit pour dissuader les auteurs de violences d’agir, intervenir rapidement et appuyer les interventions des sapeurs-pompiers.

Au total, 28 personnes ont été interpellées. 21 individus l’ont été en zone police et placés en garde à vue, à savoir 11 à Saint-Denis et 10 au Port.

Les forces de l'ordre font face à des jets de projectiles au Port. • ©IPR

5 blessés du côté des forces de l'ordre

Parmi les forces de l’ordre, 5 blessés légers sont à déplorer, parmi eux 4 policiers et un commandant de gendarmerie. Selon Idriss Rangassamy, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police à La Réunion, ils ont été blessés par des tirs de projectiles sur véhicule causant notamment des éclats de verre, ou encore par des tirs de projectiles au thorax ou à la main.

Pour le syndicaliste, les forces de l’ordre sont actuellement en capacité d’absorber ces violences urbaines. " Même si cela devait monter en tension, on est en capacité de fournir encore des effectifs ", assure Idriss Rangassamy.

Le préfet de La Réunion appelle à l'apaisement

Ce samedi 1er juillet au matin, le préfet de la Réunion a tenu à condamner fermement ces événements et à renouveler son appel à l’apaisement. Jérôme Filippini indique que les gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers resteront mobilisés pour les nuits à venir afin d’assurer la sécurité et le bon ordre public.

Depuis hier, vendredi 30 juin, à 16h, et jusqu'au lundi 3 juillet à 8h, la vente des artifices et autres articles pyrotechniques, leur transport, le port d'armes à feu y compris factices et la vente et le transport de carburant sont interdits.

Dans l'Hexagone, les forces de l'ordre ont fait face à une 4ème nuit de violences urbaines. Ces dernières ont éclaté suite à la mort du jeune Nahle, 17 ans, tué mardi par un policier à Nanterre. Les obsèques du jeune homme auront lieu ce samedi 1er juillet à Nanterre.