NRL : en cas de pluie, les durées de basculement seront réduites

En cas de pluie, les durées de basculement vont être réduites sur la Nouvelle Route du Littoral, annonce Huguette Bello, présidente de la Région Réunion. C'est une bonne nouvelle pour les 61 300 usagers qui empruntent quotidiennement la NRL.

Sur la portion de route entre la Grande Chaloupe et la Possession, les durées de basculement en deux voies et une voie vont être réduites en cas de fortes pluies.

Selon la présidente de Région, cette nouvelle mesure tend notamment à renforcer la sécurité des usagers de la NRL tout en réduisant les embouteillages.

Depuis juillet dernier, en concertation avec les experts en sécurité routière, nous avons mis en place un nouveau dispositif. Ainsi, sur les 3,5 km entre la Grande Chaloupe et la Possession, les seuils pluviométriques de basculement ont été réduits selon les situations et les périodes de l'année.

En période sèche, si la pluviométrie est comprise entre 40 et 70 millimètres, la portion de route sera basculée pour une durée allant de 12 à 24 heures.

En période pluvieuse, les mêmes durées de basculements sont prévues si la pluviométrie observée se situe entre 30 et 60 millimètres.

Cela permettra une gestion et un retour plus rapide à la normale, et cela réduira la longueur des embouteillages qui congestionne l'axe Saint-Denis / La Possession / Le Port. Le nombre de jours basculé, en moyenne une dizaine par année, sera aussi diminué de moitié.