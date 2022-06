NRL : Huguette Bello annonce l’ouverture partielle du viaduc dès septembre

Ce mardi 28 juin, a lieu l’assemblée plénière de la Région Réunion présidée par Huguette Bello. A l’ordre du jour : le rapport d'activité 2021, les comptes de gestion et administratifs de la Région, le budget et le plan de restructuration d'Air Austral. La présidente de la Région a également fait un point sur le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.

CL avec Delphine Gérard •

Ce mardi a lieu l’Assemblée Plénière de la Région Réunion. De nombreux points seront évoqués avec entre autres, le rapport d’activité 2021, les comptes de gestion et administratifs de la Région et le budget. La Nouvelle Route du Littoral, NRL, et son viaduc a été évoqué.

Ouverture partielle du viaduc de la NRL

Lors de cette Assemblée, Huguette Bello a annoncé l'ouverture partielle de la voie côté montagne du viaduc dès septembre, avec l’ouverture en parallèle de la route actuelle. Une ouverture qui permettra d'éviter les basculements à partir de septembre.

Une ouverture du viaduc qui ne peut se faire de manière complète à cause des passages des deux derniers cyclones Batsiraï et Emnati. Des cyclones qui ont engendré des travaux de réparation qui s’avèrent plus importants que prévus.

Si la présidente de la Région s'était engagée à ouvrir le viaduc mi-juin, il faudra patienter encore quelques mois puisqu’une ouverture complète du viaduc n’est pas envisagée avant la fin d’année.

Assemblée Plénière de la Région Réunion • ©Delphine Gérard

Autres points qui doivent être abordés : la situation des planteurs et le plan de restructuration d'Air Austral.