Convention canne : nouvelle réunion entre les planteurs et les industriels

Une nouvelle rencontre a lieu ce matin entre les planteurs et les industriels à la préfecture. Une réunion très attendue par les agriculteurs qui restent mobilisés. Un convoi de tracteurs chargés de cannes est venu se poster devant la préfecture.

Céline Latchimy avec SA •

Les planteurs ne relâchent rien. Hier, ils se sont positionnés devant la préfecture dès 8h30. Un pique-nique était organisé afin de décider des actions à mener, dans l’attente de la réunion actuellement en cours à la préfecture, sous l'égide du préfet Jacques Billant. Une demande des planteurs qui veulent désormais des discussions dans un lieu plus neutre que le CTICS.

Une réunion qui a commencé à 10 heures avec l’intersyndicale et les industriels afin de trouver un accord concernant la convention canne. Les agriculteurs sont entrés dans le bâtiment préfectoral, en chanson.

Un convoi de tracteurs chargés de cannes au Barachois

Un peu avant midi, un convoi de tracteurs chargés de cannes est arrivé au Barachois. Un convoi en provenance de l’Est. Des cannes qui ne pourront pas être livrées si aucun accord n’est trouvé pour la convention canne ; la campagne sucrière devant débuter d'ici une semaine.

Pour rappel, les agriculteurs demandent une révision de la convention canne avec une revalorisation et un prix fixe de la canne à l’achat. De son côté, Tereos demande toujours une garantie de l’Etat pour l’achat de la canne à un prix fixe.

Ce matin, avant d'entamer la réunion, Jean-Michel Moutama, président de la CGPER, était plutôt pessimiste quant à l'issue de cette matinée de rencontre. "Tous les ans c'est comme ça. La pression va être sur les planteurs mais cette fois on ne lâchera pas. S'il n'y a pas une évolution des revenus du planteur dans les éléments qui sont proposés, il est hors de question de continuer sinon d'ici la fin de l'année il n'y aura plus de planteurs de cannes" commente ce dernier. "Dans quelle production agricole aujourd'hui, c'est l'industriel qui fixe le prix d'achat ? C'est moi qui produit et ce sont eux qui fixent le prix auquel ils vont acheter mon produit ?" s'insurge-t-il.

En tant que producteur, je dois être capable de fixer mon prix de vente en fonction des charges que j'ai eu sur l'exploitation et du revenu que je dois dégager pour vivre et faire vivre ma famille ; et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Jean-Michel Moutama, président de la CGPER

La situation des planteurs abordée à l'Assemblée Plénière de la Région Réunion

Ce matin a eu lieu l'Assemblée Plénière de la Région Réunion. Un des thèmes abordés au sein de l'hémicycle : la convention canne et la filière sucre sur l'île. Ils ont même fait l'objet d'une motion d'urgence.

Une lettre co-signée par la présidente du Conseil Régional et le président du Conseil Départemental en date du 17 juin 2022 a été adressée à la Première ministre. Un courrier demandant à l’Etat "une réévaluation de l’aide aux planteurs qui doit être portée à 20 millions d’euros".