Un numéro pour les abus sexuels dans l’église

Le standard sonne occupé, et il faut-être patient pour avoir un écoutant ou une écoutante au bout du fil. Ils et elles, sont au travail depuis la mise en place ce lundi matin, de ce numéro spécifiquement dédié aux personnes, qui ont subi des abus sexuels de la part de prêtes, de clercs ou autres responsables de l’autorité dans l’église.Cette plateforme téléphonique est animée par des personnes qui ont été formées à l’écoute des victimes. Un mail est aussi mis à la disposition des personnes qui souhaitent s’exprimer à l’adresse suivante : ( victimes@ciase.fr ) en plus du numéro de téléphone (01.80.52.33.55).La commission Sauvé, créée à l’issue de la Conférence des évêques en novembre 2018, s’est donnée une année pour rassembler les témoignages afin de faire la lumière sur les scandales qui secouent l’église catholique. L’Evêché de la Réunion a annoncé de son côté qu’il allait faire une large communication auprès de toutes les paroisses de l’île concernant cet appel à témoins.