Océan Indien : les marines de l’Inde et de la France participent à un exercice conjoint

Les enjeux économiques dictent les alliances stratégiques. L’exercice conjoint, des marines nationales de l’Inde et de la France, illustre le partenariat entre les deux pays. Pour la seconde fois en six mois, les marines sont chargées de cartographier les fonds océaniques des Mascareignes. Une mission officielle qui dépasse ce cadre.

Fabrice Floch •

Les tensions entre l’Inde et la Chine, le pré-positionnement dans le Sud de l’Indonésie des missiles balistiques Yuan Wang 6 et les difficultés commerciales mondiales ne sont pas étrangères à ce nouveau déploiement des marines nationales de l’Inde et de la France. Le premier exercice avait eu lieu en mars 2022.

Cette nouvelle mission, visant à cartographier les fonds océaniques à proximité des Mascareignes, ressemble fortement à un prétexte.

D’ailleurs, les navires militaires ont également pour objectif de coordonner leurs mouvements afin de lutter contre la piraterie, le trafic de drogues et d’armes, nous apprend Radio One. Les militaires doivent, aussi, dissuader les puissances étrangères de se rapprocher de l’Afrique de l’Est, du canal du Mozambique, de l’île Maurice et de La Réunion.

Le ministre de la Défense attendu en Inde



Afin de concrétiser cette union stratégique, les ministres de la Défense des deux alliés ont rendez-vous à la fin du mois.

Sébastien Lecornu est attendu, le 28 novembre 2022, pour des réunions de travail avec son homologue, Rajnath Singh, membre éminent du gouvernement Modi.

L’île Maurice a été invitée à ce rendez-vous au cours duquel, il sera question de la sécurité dans la zone Ouest de l’Océan Indien.

Reste à savoir quelle sera la réaction de la Chine. La puissance économique de ce pays est devenue prépondérante dans de nombreux pays africains. Combien de routes, de ponts et de ports ont été financés par l’empire du milieu ?