Maurice : rentrée des classes après un mois de vacances

Le calendrier scolaire de l'île Maurice tient compte du climat

Le calendrier scolaire de l'île Maurice est bien différent de celui de La Réunion. Sur l'île sœur également, ce lundi 19 août 2019, est un jour de rentrée, mais là-bas, les élèves des petites classes n'ont plus que douze semaines de cours avant la fin de l'année. Les plus grands seront soumis aux examens de fin de primaire. Ce troisième trimestre s'achèvera le 8 novembre 2019, écrit Le Mauricien Leurs aînés ont déjà repris le chemin des salles de classe depuis le 9 août. Il faut dire que les épreuves arrivent vite. Les premiers examens, en fonction de leur spécialité se présentent fin août. Ils s'étaleront en fonction des matières et du niveau d'étude jusqu'au 4 novembre. Les résultats seront annoncés le 13 décembre 2019, soit moins de deux semaines avant Noël. De quoi faire monter la pression !Ce calendrier scolaire ressemble beaucoup à celui qui est souvent évoqué par les tenant du calendrier climatique. Peut-être serait-il intéressant de faire le point sur place avec les enseignants et les élèves mauriciens sur ses avantages et ses inconvénients.