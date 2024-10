Olivier Bègue, professeur des écoles, enseigne le créole aux marmailles des Etats-Unis

Olivier Bègue i met' la lang' kréol en lèr aux Etats-Unis ! Ce jeune enseignant réunionnais installé depuis peu en Californie n'hésite pas à apprendre aux enfants de sa classe quelques mots de créole réunionnais.

Le créole réunionnais ne connaît pas de frontières. Ainsi, dans cette classe de Californie, néna marmay i koz kréol ! C'est grâce à Olivier Bègue, jeune Réunionnais récemment expatrié aux Etats-Unis, que nous vous présentons dans le cadre de cette Semaine de la langue créole.

Olivier Bègue s'est récemment installé au pays de l'Oncle Sam pour y exercer le métier de professeur des écoles au sein d'une classe de maternelle bilingue français-anglais. Voire trilingue, finalement, puisqu'il n'hésite pas à inclure également le créole réunionnais à son enseignement.

De Saint-André à Santa Rosa

Professeur des écoles à La Réunion depuis quelques années, Olivier Bègue a quitté sa classe du quartier Fayard à Saint-André en fin d'année scolaire en juillet, et décidé d'élargir ses horizons en s'envolant vers l'autre bout du monde. Au mois d'août dernier, direction une école franco-américaine de Californie à Santa Rosa, au nord de San Francisco, avec un visa d'échange culturel.

"Début d'année, ma la vu une offre sur internet passer aux Etats-Unis. Ma la tente l'aventure et ma la di si i passe, mi sava. Et bin la passé, et me voilà aux Etats-Unis", raconte-t-il.

Olivier Bègue raconte sa vie aux Etats-Unis sur Réunion La 1ère :

Direct Olivier Bègue, professeur aux USA

Contes en créole et maloya

Mais La Réunion n'est jamais très loin dans les cours de cet originaire de la Petite-Ile. Dans ses valises, Olivier Bègue a ramené plusieurs livres d'histoires et de contes en créole réunionnais, dont la lecture fait le bonheur de ses 24 élèves âgés de 5 à 6 ans. Les échanges avec les petits se font en anglais, en français, et en créole tant que faire se peut.

"Le but c'est de ramener de ma culture aux Etats-Unis, donc forcément la langue créole, la cuisine, la musique... Maloya i pèt' ici aussi !" Olivier Bègue, enseignant réunionnais en Californie

Ouvrir les enfants aux langues

Son objectif en ramenant le créole dans ses cours, est de faire découvrir aux Californiens l'île de La Réunion, mais surtout de permettre "l'ouverture aux langues". "A cet âge-là, les enfants i prend très vite les informations, et plus ou rapporte a zot d'informations intéressantes, plus zot i développe", explique l'enseignant réunionnais.

"Les parents lé super contents, et comme les enfants zot lé très curieux de savoir c'est quoi La Réunion. Du coup mi croi na deu troi z'Américains i sa ni bat' un karé La Réunion !" Olivier Bègue, enseignant réunionnais en Californie

Autant d'aventures qu'il partage sur les réseaux sociaux sous forme de courtes vidéos.