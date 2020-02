Opération ciblée de Sécurité Routière au Tampon: 33 infractions relevées en moins de 3 heures

Une opération de Sécurité Routière s'est déroulée tôt ce dimanche au niveau du rond-point des Azalées au Tampon. Sur 70 conducteurs contrôlés en 3 heures, les gendarmes ont relevé 33 infractions dont un conducteur qui roulait avec plus de 2 grammes d’alcool par litre de sang.

IP/ Harini Mardaye / Pierre Comorassamy •

Le chef d'escadron Nicolas Imbert au micro de Pierre Comorassamy

Contrôles routiers au Tampon

Vingt-quatre gendarmes des compagnies de Saint-Pierre, Saint-Louis et Le Tampon étaient mobilisés ce dimanche, entre 3 heures et 6 heures du matin, dans le sens montant du rond-point des Azalées. Ils menaient conjointement une opération de contrôle visant à intercepter les personnes rentrant de soirée depuis Saint-Pierre et qui repartaient soit vers le Tampon soit vers la Route des Plaines. Il s'agit d'un axe très emprunté par les automobilistes de retour de boîtes de nuit. En ligne de mire des militaires, les conduites sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants.Sur plus de 70 conducteurs contrôlés, les gendarmes ont relevé 33 infractions dont 16 relevant de la contravention et 17 délictuelles.Parmi les faits notables ce matin, un conducteur a été contrôlé avec plus de 2 grammes d’alcool par litre de sang. 16 véhicules ont par ailleurs été immobilisés.