Ouverture des cadeaux, pique-nique, plage et balade pour ce jour de Noël à La Réunion

Certains testent leurs cadeaux de Noël sur le Barachois, d’autres apprécient un bon pique-nique dans les Hauts ou sur les plages. Après le déballage des cadeaux ce matin du lundi 25 décembre, place aux repas et aux sorties en ce jour de Noël à La Réunion.

Après l'ouverture des cadeaux de Noël, place à la balade sur le Barachois à Saint-Denis, ce lundi 25 décembre. Certains y testent leurs cadeaux, comme le petit Christopher sur son vélo, son nouveau jouet. "On est venus prendre l’air, il lui reste encore des jouets à déballer en rentrant mais en attendant on est venu chercher la buche de Noël à la pâtisserie", confie son papa.

Après le déballage des cadeaux de Noël, place à la balade sur le Barachois à Saint-Denis. Certains y testent leurs cadeaux, d'autres en distribuent encore.

Promenade au Barachois

Sur le littoral, certains s’offrent une promenade matinale. Julien, cycliste a relevé le défi : faire le tour de l’île avec son nouveau vélo en ce jour de Noël. "Ça fait deux ans que je veux le faire, faut se lancer, c’est parti", sourit Julien.

Au Barachois, les cadeaux se distribuent aussi. Depuis 6h du matin, des bénévoles de l’association Réunion Fraternité et FC Bagatelle ont enfilé le bonnet du Père Noël. Ils distribuent nourriture boissons et vêtements aux personnes dans le besoin.

Générosité

"J’ai eu des vêtements, je suis contente, confie Annie. J’ai un peu de difficultés en ce moment". "Tous les 25 décembre, on distribue les vêtements pour les plus démunis, on distribue café et gâteaux", explique Madame coco de l’Association Réunion Fraternité et FC Bagatelle. Chaque année, une cinquantaine de personnes bénéficient de ce dispositif dans le Nord de l’île.

Dans le frais des Hauts

Pendant ce temps, dans les Hauts de l’île, les marmites sont sur le feu. A l’Entre Deux, la famille Lebon est en plein pique-nique près de la Rivière Saint-Etienne. Ils sont une quinzaine venus du Port pour partager ce moment.

"Ce midi, on va manger riz cantonnais avec cari tangue et civet canard préparés par maman Lebon", décrit Alexandre. La veille au soir, toute la famille a déjà campé sur le site pour fêter Noël en famille.

Pique-nique à la plage

Dans l’Ouest de l’île, des campeurs étaient aussi installés hier soir pour fêter Noël au lagon. Cet après-midi, vous êtes nombreux à avoir profité de la plage pour "prendre l’air avec les enfants et digérer", explique Pravesh. A ses côtés, son fils de 13 ans, Ilane profite du hamac et d’un petit vent pour se rafraîchir. "On a fait pêter les pétards, on a mis la musique, c’était bien et j’ai eu un ordinateur en cadeau", se réjouit Ilane.

Virée en van

Un peu plus loin à l’Etang-Salé, Laura, Fabrice et leurs deux garçons, sont venus de Saint-Leu avec leur camping-car. "On avait envie d’être dans la nature en famille pour fêter Noël, confient Laura et Fabrice. On a improvisé, et on a trouvé ce petit coin pour profiter du moment". Bord de mer ou montagne, La Réunion regorge de lieux magnifiques pour s’évader un instant entre le réveillon et le rogaton de ce lundi soir.