Paies et frais d’essence jamais versés : des livreurs de repas à domicile demandent réparation devant le conseil des prud’hommes

A Saint-Denis, le conseil des prud’hommes se penche vendredi sur le sort de 23 livreurs de repas à domicile. Ils ont travaillé en CDI pour une société affiliée à la franchise "Please Réunion", et se retrouvent aujourd’hui en grande difficulté financière.

Vendredi prochain, à Saint-Denis, le conseil des prud’hommes se penchera sur le sort de 23 livreurs de repas à domicile.

Ces salariés ont travaillé en CDI pour une société "Top Course Nord", société affiliée à la franchise "Please Réunion". Ils se retrouvent aujourd’hui en grande difficulté financière.

"Des paies qui n’arrivent jamais"

"On nous a donné un CDI, j’ai accepté car tout le monde voudrait avoir un CDI, confie Aurélie, une ancienne salariée de Top Course Nord. Au début ça se passait bien et ensuite on voyait qu’il manquait de l’argent sur le salaire net".

Les payes ne sont plus versées en totalité, puis plus du tout, les frais d’essence non plus. Certains travailleurs entament alors une véritable descente aux enfers.

"Le plus grave pour les salariés, ça a été les impayés de salaire, qui avaient été précédés de retards de versements de salaires, explique Maître Laetitia Chassevent l’avocate qui défend les 23 salariés. Pendant plusieurs mois, ils n’ont pas perçu leur salaire, ils ne savaient pas quand ils allaient le percevoir".

"De nombreux frais de leur poche pour travailler"

Elle soulève les manquements et les irrégularités dont a fait preuve l’ancien employeur. "Les salariés ont dû débourser des frais de leur poche pour pouvoir travailler, explique l’avocate. Ils utilisaient leur téléphone pour aller sur l’application, mais aussi leur propre véhicule et payaient eux même l’essence pour pouvoir travailler, mais elle n’a pas été remboursée dans plein de dossier".

"Please Réunion" et "Top Course Nord" en liquidation judiciaire

"Please Réunion", la franchise, et "Top Course Nord" ont été placé tous les deux en liquidation judiciaire, l'an dernier. Les livreurs se retrouvent alors avec des impayés d’une moyenne de 30 000 euros par salariés.

"Un cauchemar" pour les anciens salariés

"On faisait plus de 36 heures par semaine, on travaillait plus, mais on ne gagnait pas plus, se désole Aurélie, ancienne salariée. Aujourd’hui, c’est un cauchemar, on a vendu des choses pour survivre, on a beaucoup perdu". Aurélie et son conjoint sont sous la menace d'une expulsion de leur logement.

L’audience du conseil des prud’hommes doit se tenir vendredi matin. Les ex-salariés attendent d’obtenir réparation, notamment le remboursement des salaires impayés.

Contacté par téléphone, l'ancien gérant de la franchise "Please Réunion" et "Top Course Nord", explique ces liquidations par "la perte du contrat de franchise". Désormais, une nouvelle entité "Please International Network" qui a récupéré l'activité de livraison dans l'île. Certains salariés ont été repris, mais Aurélie n'en faisait pas partie.