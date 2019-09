Le Pape François va rencontrer le Père Pedro à Madagascar

Pauvreté extrême

Le père Pedro va rencontrer le pape François

Ces enfants malgaches sont sa famille. Le père Pedro a dédié sa vie aux plus démunis, et depuis de nombreuses années à Madagascar. Ce religieux lazariste, ancien élève du pape François, est arrivé sur l'île il y a 50 ans. Depuis, il œuvre pour rendre meilleur le quotidien des habitants qui vivent à même une décharge à ciel ouvert."On a commencé ici, c'était un enfer. Les gens étaient exclus de la société, l'État les a oubliés. On les a jetés, on les a laissés sur cette colline, sur cette décharge", décrit-il. Avec lui, tout le monde doit travailler. Ancien maçon, il apprend aux plus pauvres à tailler la pierre, à construire, à s'équiper et recycler.Son association a déjà créé des logements pour 25 000 personnes, des dispensaires et des écoles. La visite du pape François, argentin lui aussi, sera une consécration pour le Père Pedro et son association, 25 ans après sa création. Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde, où 9 habitants sur 10 vivent avec 1,50 euros par jour.