Parcoursup : la phase d’admission vient de débuter, les élèves vont devoir choisir

Le suspens prend fin pour de nombreux lycéens réunionnais. La phase d’admission de Parcoursup a débuté hier soir, jeudi 30 mai. Les élèves ont reçu des réponses à leurs vœux de formation, et ont jusqu’à ce dimanche dans la nuit pour les confirmer ou les refuser.

LH avec Florent Marot •

L’heure du choix est arrivée pour les futurs bacheliers. Les réponses des formations sont tombées hier soir, jeudi 30 mai, à 21h à La Réunion. Accepté, accepté sous condition, en liste d’attente ou refusé, plusieurs réponses sont possibles.

Les élèves ont jusqu’à ce dimanche 2 juin dans la nuit, 2h à La Réunion, pour confirmer leurs choix. Ils doivent obligatoirement formuler une réponse : accepter ou refuser pour une proposition d’admission et maintenir ou renoncer pour un vœu en attente.

Attention à la formulation de la réponse

En cas de réponse positive, et que la formation intéresse un élève, il doit donc confirmer le vœu. Si une autre formation l’intéresse mais qu’il reste en attente, l’élève peut réserver sa réponse en décidant de "maintenir" ce vœu.

Les listes d’attente évoluent très rapidement, dès qu’un candidat fait un choix, il libère des places. Attention donc à la formulation de la réponse, prévient Michel Muller, " c’est dans la formulation de la réponse que les choses se jouent, tout simplement parce que si on donne une réponse ferme et définitive, on libère automatiquement les places " pour les autres candidats en liste complémentaire.

Les réponses des formations évoluent à partir du 3 juin et jusqu’au 10 juillet

Une fois cette étape réalisée, les choses devraient alors commencer à se clarifier, explique Michel Muller, conseiller du recteur pour les questions d’information et d’orientation. Pour ceux qui n'auraient pas obtenu de réponse positive immédiate aux vœux demandés, la situation pourrait évoluer dès lundi.

Les réponses données ce jeudi 30 mai à 21h constituent un " premier jet ", elles seront ensuite modifiées à partir du lundi 3 juin. Ces modifications iront progressivement les semaines qui suivent jusqu’au 10 juillet, au fil des réponses des autres élèves. Une pause sera effectuée le temps des épreuves du baccalauréat, du 16 au 23 juin. Les élèves en attente qui recevraient de nouvelles propositions d’admission seront prévenus par mail, sms et via la messagerie du dossier Parcoursup.

Un élève, qui serait en attente de son vœu principal au 30 mai, peut donc voir sa situation changer d’ici la fin de la phase principale d’admission. Il peut également, dès le mardi 11 juin, formuler de nouveaux vœux pour des formations qui disposeraient encore de places disponibles.

Calendrier de la phase d’admission

Jeudi 30 mai : réponse des formations

réponse des formations Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin dans la nuit (2h à La Réunion) : réponses des élèves aux propositions d’admission

réponses des élèves aux propositions d’admission Mardi 11 juin : ouverture de la phase d’admission complémentaire. Les élèves peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formation où des places resteraient disponibles.

ouverture de la phase d’admission complémentaire. Les élèves peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formation où des places resteraient disponibles. Du 1 er au 3 juillet : classement par ordre de préférence des vœux en attente que les élèves souhaitent conserver.

: classement par ordre de préférence des vœux en attente que les élèves souhaitent conserver. Lundi 8 juillet : résultats du baccalauréat, les élèves doivent effectuer leur inscription administrative auprès de la formation choisie.

La phase principale d’admission Parcoursup s’achève le vendredi 12 juillet.