Paroles de lycéens : quelle ambiance pour cette première journée en classe ?

A La Réunion, plus de 220 000 écoliers, collégiens et lycéens ont fait leur rentrée scolaire ce lundi 16 août. Cette rentrée des classes s'est déroulée avec un protocole sanitaire strict. Comment cela s'est passé ? Des lycéens nous expliquent.

Une journée de rentrée, c'est toujours particulier... Encore plus en cette période compliquée, entre confinement, couvre-feu, masque et gestes barrières. Nous sommes allés à la rencontre de lycéens à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Ils nous ont livré leurs impressions après cette première journée en présentiel.

Il y deux écoles : ceux qui étaient ravis, malgré les conditions et malgré les devoirs déjà demandés :

C'était chouette ! Mais un peu compliqué par rapport au protocole sanitaire... Il faut que l'on garde notre masque toutes les heures.

Mais un peu compliqué par rapport au protocole sanitaire... Il faut que l'on garde notre masque toutes les heures. Les profs ont l'air sympa... On verra la suite !

Il faudra du travail et de l'organisation... C'est pas gagné ! Mais c'était cool.

A la case, j'ai la flemme ! Au lycée, c'est mieux avec les copains !

avec les copains ! C'était stressant, surtout avec le masque ! Mais on s'habitue et ça s'est bien passé.

Je suis content d'être revenu... Je préfère voir les profs... Et puis les potes !

Et puis, il y ceux pour qui cette journée de rentrée n'a pas été très simple :

On n'a pas vraiment de pauses ... Juste une fois pour manger une compote !

... Juste une fois pour manger une compote ! C'était épuisant... dès le début !

On ne peut pas boire de l'eau en classe. Même avec notre bouteille, on doit demander pour sortir...

Le masque, c'est fatiguant. On ne peut pas trop respirer...

On ne peut pas trop respirer... Il faut qu'on recommence à travailler et on a un peu perdu l'habitude avec le contrôle continu de l'année derniere alors on espère que ça va aller...

J'aurais préféré rester chez moi, parce que s'il y des contaminations, je vais choper le virus et le transmettre mes amis.

Regardez le reportage tourné à Saint-Denis :