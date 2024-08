Pas de cigarette électronique pour passer des vacances à Maurice ou aux Seychelles ?

Partager :

À l'île Maurice, comme aux Seychelles, la lutte contre le tabagisme concerne également la cigarette électronique. Il est possible de vapoter, mais dans des lieux privés et loin des regards extérieurs aux Seychelles. En revanche, chez nos voisins, la moindre infraction à la législation peut-être verbalisée par une amende de 5 000 à 10 000 roupies mauriciennes et même une peine de prison.

La cigarette électronique (vapoteuse) n'échappe pas à la lutte contre le tabagisme. Contrairement à la France, donc à La Réunion, dans l'archipel et chez nos voisins, fumer, même une e-cigarette, est strictement encadrée. Vapoter est autorisé à l'île Maurice, mais pas dans les espaces publics. La législation a été fortement renforcée dans ce domaine. Le 1er juin 2023, L'Express de Maurice écrivait : "Toute cigarette électronique est interdite, que ce soit le liquide ou l’appareil. Il est également interdit d’en importer ou d’en rapporter lors d’un voyage. Les douanes en ont été informées et des sanctions seront appliquées. Les mêmes pénalités s’appliqueront (amende de Rs 5 000 à Rs 10 000 et emprisonnement jusqu’à un an)". Cette législation en vigueur depuis le 13 février 2024, reste en vigueur. Le site en charge de la diplomatie belge, écrit : "Son importation est encore possible, mais uniquement pour la consommation personnelle et en petites quantités". La législation seychelloise semble un peu moins stricte Dans un premier temps, la vapoteuse était bannie des Seychelles. Cependant, ce produit ayant remplacé la cigarette pour de nombreux touristes, en 2022 la législation a été assouplie. Le cabinet du président de la Républque, Wavel Ramkalawan, a approuvé le projet de loi de 2022 qui modifie le contrôle du tabac et l'utilisation des cigarettes électroniques aux Seychelles. Le nouveau texte souligne : "Tout comme les cigarettes combustibles, les cigarettes électroniques seront soumises à une interdiction de publicité et de promotion, à une interdiction d'utilisation dans les lieux publics clos, les lieux de travail et dans les transports publics, et à une interdiction de vente par/aux mineurs. Elles devront être placées dans un endroit obligatoirement restreint dans les magasins de détail, derrière le comptoir. L'amendement approuvé interdit également les cigarettes électroniques aux arômes attrayants (par exemple, mélange de fruits, arômes de bonbons), à l'exception du menthol." Ce texte n’abroge pas les interdictions de pique-niquer ou fumer sur les plages de l'archipel. Des lois qui visent à préserver l'environnement.

Partager :