Peine sévère pour 2 des 5 prévenus dans l’affaire de la fraude électorale à Saint-Pierre.

Le jugement a été rendu dans l’affaire de la fraude électorale. Les 2 hommes sont condamnés à 1 an de prison avec sursis, et une peine d’inéligibilité et sont privés de droit de vote pour 5 ans. Un jugement qui est considéré comme sévère par leurs avocats. Les 3 femmes prévenues ont été relaxées.

Laurent Figon / Suzette Emma •

Les trois femmes prévenues, une mère et ses deux filles, s’en sortent bien. Le ministère public avait requis 10 ans d’inéligibilité pour la mère, élue à la mairie de Saint-Pierre. Les deux hommes, du bureau 71 à Bois d’Olives, ont eux été condamnés à un an de prison avec sursis et 5 ans d’inéligibilité et de droit de vote. Une vidéo accablante C'est la vidéo diffusée sur le média en ligne Mediapart qui a conduit à une peine sévère pour les deux prévenus. Deux agents administratifs de la municipalité de Saint-Pierre qui bourrent l’urne de bulletins de votes du bureau 71. Devant la preuve, ils avouent avoir mis des bulletins favorables au candidat Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Pas de faits caractérisés Pour les 3 femmes, le ministère ne trouve pas légal qu’elle puisse se retrouver toutes les trois dans le même bureau, le numéro 40, à Pierrefonds. Des clés d’urnes qui disparaissent, des signatures faites à l’endroit dans le cahier d’émargements, autant de faits que la Cour n’a pas pu caractériser, entraînant de fait leur relaxe. L’ombre de Voldemort plane sur ce procès Voldemort est un personnage dans la saga Harry Potter. Il représente le maître des sorciers, ici, le maire Michel Fontaine. Le nom de l’édile est évoqué tout au long du procès, mais il n'est pas inquiété. Raison pour laquelle les avocats de la défense ne prononcent pas son nom mais préfère celui de ce personnage de fiction. Ils s’étonnent que l’instruction ne soit pas allée au-delà des faits reprochés. Les services de police n’ont pas cherché qui pouvait bien être le donneur d’ordre. Michel Fontaine a été entendu, mais pour lui, ces faits sont des actes isolés.

