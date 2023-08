La traditionnelle cueillette d’agrumes attire les visiteurs à Petite Ile

Chaque année, la traditionnelle cueillette des agrumes a lieu dans les vergers de la famille Yebo, à Petite Ile. A partir de ce samedi 5 août, et jusqu’à demain, les visiteurs sont nombreux à venir cueillir librement les fruits, au prix de deux euros le kilo.

"Ailleurs c’est plus cher, ici l’argent va directement au producteur, on se promène, et on fait une sortie avec les enfants", se réjouit un visiteur en pleine cueillette.

Deux euros le kilo d’agrumes

Dans les vergers de la famille Yebo à Petite Ile, les agrumes ont poussé en quantité cette année encore. La traditionnelle cueillette des agrumes se tient ce samedi 5 août et demain, dimanche. Le principe est simple : les visiteurs peuvent cueillir eux-mêmes leurs fruits, au prix de deux euros le kilo.

Du producteur au consommateur

"C’est convivial, je préfère ça plutôt qu’acheter en supermarché", explique une jeune femme. Un peu plus loin, une autre cueilleuse se réjouit : "c’est bien pour le consommateur comme pour le producteur et au moins on sait ce qu’on mange". "Et surtout c’est un plaisir de cueillir ensemble, je suis venue avec ma sœur et une amie", ajoute-t-elle.

Quatre hectares d’agrumes

Plusieurs agrumes sont proposés. Citron jaune, vert, citron Lisbonne, Tangor, et clémentines poussent sur quatre hectares dans l’exploitation familiale de Luguy Yebo. Cet agriculteur passionné permet ainsi aux visiteurs de cueillir leurs agrumes à 1000 mètres d’altitude, à Piton de Bloc.

Inscription par téléphone

La saison des agrumes a lieu en plein hiver austral et s’étend de mai à novembre, à La Réunion. Entre cinq et six tonnes d'agrumes sont en général vendues dans le week-end.

Pour une meilleure cueillette, la famille Yebo conseille de vous inscrire avant par message au 06 92 52 09 59.