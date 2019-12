Retrouver sa famille serait un beau cadeau de Noël pour Muriel

Actuellement en vacances dans l’île, Muriel recherche des membres de sa famille. Réunionnaise par sa mère, elle aimerait nouer contact avec eux. Malgré de maigres indices, un nom et une région d’origine, des retrouvailles seraient pour elle un beau cadeau pour Noël.

Quelques noms et une région pour indices

A 31 ans, c’est la première fois que Muriel Joffre découvre son île d’origine. Avec son mari, elle est venue passer les fêtes de fin d’année à La Réunion, mais surtout tenter de retrouver ses racines.Sa maman, prénommée Monique Benard, a quitté le département depuis de nombreuses années. Muriel n’avait, elle, jamais eu l’occasion d’y venir. Consciente des difficultés de la tâche, elle reste pleine d’espoir. Quel plus beau cadeau de Noël pour la jeune femme que de parvenir au but.Reportage de Harini Mardaye et Laurent Pirotte.Hélas, le nom de famille de sa mère étant répandu sur l’île, ses recherches restent difficiles. Seuls autres indices en sa possession, la région d’origine de sa maman, à savoir Petite-Ile, et les noms de ses aïeux.Sa maman, Monique Benard, est la fille de Gislène Benard et Rolland Benard. Ses arrières grands-pères, Octave et Roger, étaient maires de Petite-Ile et du Tampon.Muriel doit faire vite, son séjour dans l’île prend fin le 3 janvier prochain.