Piton de la Fournaise : des centaines de randonneurs ont admiré l’éruption de nuit

La lave bien visible la nuit

© IMAZ PRESS L'éruption du 15 septembre au Piton de la Fournaise.

Une heure de marche

© IMAZ PRESS L'éruption du 15 septembre au Piton de la Fournaise.

#PitondelaFournaise Pour permettre au public d'accéder au point de vue sur l'éruption, le préfet fait appel au civisme de chacun. En cas de difficultés ou de perturbation, la circulation pourra être fermée au départ de la route forestière. Les consignes>https://t.co/0gJ7YVq9Nv pic.twitter.com/MJbQ50IqWq — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 15 septembre 2018

Lampe frontale sur la tête, bonnet, écharpe et veste épaisse : il fallait prendre ses précautions cette nuit pour assister au spectacle du Piton de la Fournaise, à La Réunion. A 3 heures du matin, le thermomètre affichait seulement trois degrés au volcan. Pas de quoi décourager les curieux. Ils étaient plusieurs centaines cette nuit à admirer l’éruption."C’est la première fois que je vois un volcan. Voir la lave jaillir du sol et la fumée qui se dégage, c’est vraiment impressionnant", s’exclame un randonneur dont le regard ne quitte pas les fontaines de lave. Avec un ciel dégagé, les conditions météo étaient optimales la nuit dernière pour observer cette quatrième éruption de l’année à La Réunion.Entamée samedi 15 septembre à 4h25 du matin, l’éruption du Piton de la Fournaise se poursuit, mais elle a ralenti ces dernières heures. "Au départ, les fontaines de lave dépassaient trente mètres de haut, désormais elles sont à dix mètres", explique Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'observatoire du Piton de la Fournaise, sur Réunion La1ère. Au lieu d’avoir une fissure sur le flanc sud du volcan, il ne restait samedi soir que trois fontaines encore actives, mais très spectaculaires.Dès la tombée de la nuit hier soir, des centaines de voitures ont emprunté la route des laves en direction du volcan. L’éruption est observable par le sentier Foc-Foc, après une heure de marche vers le Piton de Bert.Cette éruption ne représente pas de danger pour la population. L’accès au volcan est toutefois réglementé. Le préfet a déclenché l'alerte 2-2 "éruption en cours dans l'enclos Fouqué" du dispositif spécifique ORSEC. L'accès est interdit au public dans l'enclos Fouqué.La préfecture de La Réunion en appelle au civisme de chacun pour permettre au public d'accéder au point de vue. Les véhicules peuvent accéder à la route forestière et stationner uniquement sur les parkings du Pas de Bellecombe (280 places) ou de Foc-Foc (400 places). Par ailleurs, le préfet a pris un arrêté d'interdiction de circulation des autobus et autocars sur la route forestière du volcan.