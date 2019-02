Le Piton de la Fournaise est entré en éruption dans le secteur du cratère Dolomieu

Cratère Dolomieu

© Richard Bouhet / Imaz Press Eruption du Piton de la Fournaise, lundi 18 février.

Visible depuis la route nationale

Alerte 2 déclenchée

Enclos interdit

Le volcan est entré en éruption. Après un repos de quelques heures dimanche, une nouvelle crise sismique a secoué le Piton de la Fournaise ce lundi 18 février. L ’Observatoire Volcanologique estimait uneFinalement, le Piton de la Fournaise s'est réveillé à 9h48.D’après les renseignements fournis par l’observatoire volcanologique, la ou les fissure(s) éruptives se sont ouvertes au bord du cratère Dolomieu, secteur nord nord-est à une altitude élevée pour l’instant."Il y a deux ou trois fontaines de lave par fissure. Les coulées de lave ont déjà bien descendu les pentes et se trouvent à deux milles mètres d’altitude environ, explique Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'Observatoire. L’éruption n’est pas visible depuis le pas de Bellecombe, ni du Piton de Bert. Les fissures sont ouvertes à l'Est du critère Dolomieu". Selon Philippe Kowalski, le meilleur point d'observation de l'éruption est la route nationale, même si elle reste encore bien éloignée des coulées de lave.A la mi-journée, les conditions d'observation étaient toutefois mauvaises, puisque la pluie et les nuages sont tombés sur le volcan. Mais le temps est changeant et peut encore évoluer pour permettre l'observation du spectacle.Dans ce cadre, le Préfet de La Réunion a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 "éruption en cours dans l’enclos" du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce lundi 18 février à 10h15.Depuis 09h16 ce matin, une nouvelle crise sismique était enregistrée sur les instruments de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Cette crise sismique est toujours accompagnée de déformation rapide. Selon l’Observatoire : "ceci indique que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface".L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée, précise la Préfecture de La Réunion.