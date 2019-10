Le sentier de la cascade Biberon enfin rouvert aux visiteurs

REOUVERTURE SENTIER CASCADE BIBERON

Le site touristique avait du être fermé en juin 2014 après un éboulement ayant entraîné la mort de deux visiteurs. Mais depuis le Conseil Départemental et l'ONF ont réalisé d'mportants travaux pour sécuriser les lieux.La collectivité annonce ainsi avoir participé à " la création d'un nouveau sentier permettant d'accéder à un promontoire faisant face à la cascade et dominant le bassin."Selon les conseillers départementaux, cette structure d’accueil , située à une hauteur de 30 mètres du ruisseau, a été mise en place avec le moins d’impact possible sur l’environnement et la biodiversité.L'attrait principal du site est bien évidemment la cascade, une chute d’eau d’environ 240 mètres de haut où le débit varie en fonction de la pluviométrie de son bassin versant.Nos reporters ont pu accéder ce lundi matin au sentier touristique et aux nouvelles structures.