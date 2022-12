Plus de 300 pénitents à la marche sur le feu au temple Primat à Sainte-Clotilde

Dimanche 4 décembre, au coucher du soleil, une marche sur le feu a eu lieu au temple Primat à Sainte-Clotilde. Plus de 300 pénitents ont marché pieds nus sur les braises après 18 jours de carême.

LP / Géraldine Blandin •

Le soleil se couche au temple Primat de Sainte-Clotilde, à Saint-Denis. Un carré de feu se prépare à accueillir plus de 300 pénitents. Tous ont achevé un carême de 18 jours pour se purifier et marcher pieds nus sur les braises.

Emotion et renouveau

"C’est un moment de ferveur qu’on attend chaque année, il y a toujours beaucoup d’émotions et c’est toujours une nouveauté, la marche sur le feu est d’ailleurs le signe du renouveau, explique Guillaume Virama-Latchoumy, un des pénitents. Le carême est une préparation mentale pour pouvoir marcher sur le feu et ne pas sentir de douleur. Avec la foi, on peut soulever des montagnes".

La marche sur le feu au temple Primat de Sainte-Clotilde • ©Géraldine Blandin

Cette marche sur le feu est une tradition au Temple Primat de Sainte-Clotilde. Elle est organisée chaque premier dimanche du mois de décembre, pour célébrer la pureté de la déesse hindoue Pandialé.

La marche sur le feu au temple Primat de Sainte-Clotilde • ©Géraldine Blandin

Hommage à Pandialé

"C’est une tradition qui vient du Sud de l’Inde, elle est dédiée à la déesse Pandialé, qui a passé le brasier et est née du feu, explique Reynaldo Carpaye, président du temple Pandialé. Avec cette marche, on lui rend honneur".

La marche sur le feu au temple Primat de Sainte-Clotilde • ©Géraldine Blandin

Ce moment est indispensable au passage à la nouvelle année pour beaucoup de fidèles. La marche sur le feu est le rite tamoul le plus spectaculaire de tous pour les curieux comme pour les croyants. Dimanche soir, des centaines de personnes y ont assistées.

La marche sur le feu au temple Primat de Sainte-Clotilde • ©Géraldine Blandin

Un public émerveillé

"Mes parents faisaient la marche sur le feu avant, mais maintenant ils ne font plus, explique Marie-Annick. J’adore regarder, c’est magnifique".

Même émerveillement pour des Bretonnes fraîchement arrivées dans l’île, "c’est impressionnant, tellement beau à voir avec toutes ces couleurs orange et jaune".

La marche sur le feu au temple Primat de Sainte-Clotilde • ©Géraldine Blandin

Seuls ou en groupes, mains jointes ou bras écartés : les pénitents ont traversé le champ de braises à plusieurs reprises, sous les yeux protecteurs de Pandialé.

A La Réunion, les marches sur le feu se déroulent en décembre et janvier.