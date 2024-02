Plus Fashion Week Océan Indien : le premier événement mode grande taille à La Réunion

Plus Fashion Week Océan Indien à La Réunion : le premier événement mode grande taille à La Réunion

La première édition de la Plus Fashion Week Océan Indien se tiendra ce samedi 2 mars 2024, à l’hôtel Excel Créolia, à Saint-Denis. Organisé par l’association Ô Coeur des Femmes, cet événement permet de promouvoir la beauté féminine sous toutes ses formes. Il mettra en lumière la femme en taille 42 et au-delà, permettant ainsi à toutes les femmes de s’exprimer, d’exister, de briller et d’assumer leurs corps.

Annaëlle Dorressamy / Pascal Souprayen •

Aimer son corps et s’aimer soi-même, tels sont les mots d’ordre de la Plus Fashion Week Océan Indien. Porté par l’association Ô Coeur des Femmes, cet événement met en valeur la mode dédiée à toutes les morphologies au-delà de la taille 42. Souvent appelée “plus size” dans le monde anglo-saxon, cette mouvance valorise les “femmes rondes”, ou encore de “grandes tailles”. La mode pour regagner confiance en soi Un casting est ouvert à toutes celles qui souhaitent “regagner confiance en elles, souligne Karine Infante, organisatrice de l’événement. L’objectif est de valoriser les femmes de toutes les morphologies. Il faut savoir prendre soin de soi, travailler sa féminité, et puis tous les jours mettre en place des actions qui permettent l’épanouissement de la femme en général et au quotidien. Il faut faire tous les jours des petites actions. Karine Infante, organisatrice de la Fashion Week Ecoutez l'interview de Karine Infante sur Réunion La 1ère : Interview de Karine Infante, organisatrice de la Fashion Week Océan Indien S'aimer soi-même, une nécessité Les participantes au casting ont partagé leur expérience. “J’ai participé à ce casting, ça m’a redonné de l’estime”, “j’ai participé à ce casting pour pouvoir apprendre à m’accepter comme je suis”, “j’aimerais que les gens puissent voir qu’aujourd’hui, même quand on est ronde, on peut s’aimer, on peut être belle”, “on ne valorise pas assez les femmes rondes. Les femmes rondes peuvent être aussi magnifiques que les femmes minces”, disent-elles. Ecoutez les participantes de la Plus Fashion Week Océan Indien : Interview Plus Fashion Week Océan Indien Valoriser le savoir-faire réunionnais La Plus Fashion Week Océan Indien permet de valoriser le savoir-faire local. Toutes les filières de la mode sont rassemblées : les coiffeurs, les maquilleurs, les créateurs, les stylistes au service d’une destination "mode" à la fois originale et inclusive. "Seconde vie des vêtements, recyclage, développement durable à savoir économique, environnemental et sociétal guident notre action", précise l'organisatrice de l'événement. Promouvoir cette filière locale, c’est croire, comme nous, à la consolidation d’une filière de formation, à la ré-internalisation des compétences, pour un développement choisi du territoire, innovant et soucieux de son environnement. Karine Infante, organisatrice de la Fashion Week Programme de la Plus Fashion Week Océan Indien Samedi 2 mars 2024, le rendez-vous est donné dès 13h45, à l’hôtel Excel Créolia. De 14h à 17h : Masterclass Women’Up : Un moment privilégié pour avoir le déclic du “OSE” et s'accomplir en tant que modèle plus size professionnel ou tout simplement en tant que la meilleure version de soi-même dans sa vie de tous les jours. Les participantes pourront côtoyer des professionnels de la mode (photographe, styliste, mannequin) et du développement personnel, car le changement commence aussi par l’intérieur. Plus Fashion Week Océan Indien à La Réunion : le premier événement mode grande taille à La Réunion • ©Association Ô Coeur des Femmes De 18h à 21h : Show Mode Artistik : Assistez à un show mode détonnant, mélange de catwalk de collections venues de l’Océan Indien et de tableaux artistiques réunissant des personnalités du monde de la musique, des médias et du sport. Pour participer à la Plus Fashion Week Océan Indien, plus d'informations ici.

