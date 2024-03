Police : le RAID de La Réunion a un nouveau chef

Partager :

L'unité d'intervention du RAID (Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion) a désormais un nouveau chef d'antenne, installé ce vendredi 8 mars 2024. Le commandant Jean a passé récemment quelques années au Niger, et est décrit comme "expérimenté et aguerri".

JCTS / MLM / HA •

Ce vendredi 8 mars 2024 au commissariat du Chaudron, le nouveau chef d'antenne du RAID (service de la police nationale de Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion) de La Réunion a été installé officiellement. Précédemment en service au Niger, le commandant Jean (nommé ainsi pour préserver son identité en tant que membre du RAID) succède à l'ancien chef d'antenne parti il y a 8 mois. Depuis, l'interim avait été assuré par un adjoint. "Aguerri et expérimenté" Le "commandant Jean", au-delà du Niger en coopération internationale pendant trois ans dernièrement, a passé la majeure partie de sa carrière à "l'échelon central du RAID", soit une unité aux tests de sélection particulièrement élevés. "C'est un commandant aguerri et expérimenté" souligne Guillaume Cardy, le contrôleur général et chef du RAID et de la force d'intervention de la police nationale. "C'était important pour La Réunion d'avoir un officier de ce tempérament et de cette expérience", poursuit-il. Une vingtaine d'hommes Sur les 16 antennes que compte le RAID en France, six sont en outre-mer, dont une à La Réunion. L'unité du RAID à La Réunion est composée d'une vingtaine d'hommes, polyvalents tant en intervention, en tir haute précision, en maîtrise aérienne et pilotage de drones, ou encore en varappe. Elle peut être renforcée par d'autres antennes de France. Sur l'île, la prochaine mission qui les attend sera de veiller à ce que tout se passe bien lors du passage de la flamme olympique à La Réunion le 12 juin. Le patron du RAID à La Réunion Le patron du RAID Guillaume Cardy a fait le déplacement spécialement à La Réunion pour cette installation. Sur l'île, l'unité spécialisée d'intervention réalise une quarantaine de missions par an, en tant que "prestataire" qui intervient au à la demande d'autres services comme la police judiciaire, la police aux frontières, la sécurité publique ou la sécurité intérieure. Une unité aux multiples compétences Guillaume Cardy rappelle d'ailleurs que le RAID a plusieurs domaines de compétences, notamment les interpellations à domicile matinales, qui représentent la plus grosse partie de son activité. Mais les policiers du RAID sont également mobilisés pour la protection de personnalités comme le président de la République ou le Premier ministre lors de visites officielles, ou encore la résolution de crises comme lorsqu'un forcené se retranche à son domicile. "Ce sont des domaines assez compliqués à gérer sur le plan opérationnel et dans lesquels le RAID peut apporter son expertise, son expérience, sachant que les opérateurs y sont formés et sont équipés pour" Guillaume Cardy, contrôleur général et chef du RAID et de la force d'intervention de la police nationale

Partager :