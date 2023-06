Battle Of The Year Réunion : les Bgirls et Bboys péi ne manquent pas de talent

La 16ème édition de la Battle Of The YEar s’est déroulée hier soir, samedi 10 juin, au Port. Comme à l’habitude, les Bboys et les Bgirls ont assuré le show. Bgirl Karla, Bboy Killian et le Crew Les Affranchis sont les vainqueurs sélectionnés pour la BOTY France en octobre à Montpellier.

LH / Alexandra Lassiale et GM •

Les Bboys et Bgirls de l’île s’étaient donné rendez-vous au Port hier soir, samedi 10 juin. Les 70 danseuses et danseurs ont mis le feu à la scène de la Friche à l’occasion des finales de la compétition de breakdance, Battle Of The Year.

Six crews et plus de 70 artistes se sont affrontés, et ils ne manquaient pas de motivation. " C’est LA compétition attendue dans l’année ", confirme Nicol M’Couezou, l’organisateur du Battle Of The Year. Des battles sont organisées toutes l’année dans les 4 coins de l’île, mais celle-ci, le BOTY, est vraiment très prisée par l’ensemble des danseurs qui attendent de se confronter, ajoute-t-il.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Carton plein pour Battle Of The Year, les deux vainqueurs s’envoleront pour Montpellier.

Des finales de haut niveau

D’abord la présentation des shows, puis la très redoutée, ou attendue, étape des battles. Ce face-à-face éliminatoire jusqu’au duel final se réalise sous l’œil averti d’un jury très exigeant.

Généralement les critères, c’est la musicalité, la synchronisation, aussi des critères plus dans les détails en break, c’est-à-dire les toprocks par exemple, toprocks c’est toute la partie qui est dansée debout, ou les powermove, c’est tout ce qui est mouvements en rotation, un peu plus explosifs. Sekou Dagouraga, membre du jury

Près de 70 danseuses et danseurs se sont affrontés hier soir, samedi 10 juin, au Port pour la BOTY 2023. • ©Com' Battle Of The Year

Direction la BOTY France à Montpellier en octobre

C’est à partir de ces critères que le jury élèvera, ou pas, la note. Si sur scène il faut donc tout donner, il faut aussi savoir s’amuser. Hier soir, le Bboys et les Bgirls ont assuré le spectacle, pour le plus grand palisir du public, resté malgré la pluie.

Bgirl Karla et Bboy Killian et le crew Les Affranchis, du Tampon, sont les grands vainqueurs de la compétition. Ils partiront disputer la Battle Of The Year France à Montpellier en octobre prochain.

La Réunion, un vivier de talents

Bgirl Karla est vice-championne Bgirl France. Elle espère désormais remporter la BOTY France à Montpellier pour pouvoir participer à la grande finale internationale au Japon. En août, se tiendront également les qualifications de Bgirl France, avec la possibilité de réprésenter à nouveau La Réunion en Fance en novembre.

Bboy Killian a remporté la coupe de France de breaking en décembre dernier et est désormais membre de l’équipe de France de breaking. Il est venu se confronté aux Bboys péi, parce que la BOTY est la compétition qui l’a révélé, sa première d’un niveau national. Killian Tréport, alias Bboy Killian, participera l’an prochain aux Jeux Olympiques à Paris avec l’équipe de France.