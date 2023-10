Jets de galets mortels au Port : deux des quatre mineurs écroués et mis en examen pour coups mortels

Dans l'affaire des jets de galets ayant conduit au décès d'une jeune femme de 25 ans, samedi, au Port, deux des quatre mineurs présentés à Champ Fleuri ont été écroués et mis en examen finalement pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", et non pour "assassinat".

Harry Amourani / Rahabia Issa / Delphine Gérard •

Ce vendredi 6 octobre, au bout d'une journée de déferrement, deux des quatre mineurs présentés au palais de justice de Champ Fleuri, à Saint-Denis, ont été écroués et mis en examen finalement pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et non pour "assassinat".

Il leur est reproché d'avoir jeté des galets depuis le pont de l'échangeur du Sacré-Coeur, au Port, dans la soirée du samedi 30 septembre. L'un des projectiles avait traversé le pare-brise d'un véhicule et blessé grièvement une jeune femme de 25 ans qui est finalement décédé, le mardi 3 octobre, à l'hôpital.

Le meneur présumé et son complice écroués à Domenjod

Le meneur presde 14 ans et son complice ont été conduits dans la soirée au centre de Domenjod où ils ont été placés en détention provisoire. Le bâtonnier Georges André-Hoarau, l'avocat du deuxième mineur le plus impliqué, a demandé que son client fasse l'objet d'une protection particulière ainsi que d'une expertise psychiatrique

Le parquet de Saint-Denis avait initialement qualifié les faits d'assassinat et de tentative d'assassinat mais, le juge qui a été saisi pour mener l'instruction a, lui, estimé qu'il s'agissait davantage de faits de coups mortels. "C'est une satisfaction que le premier chef d'accusation n'ait pas été retenu", a réagi une autre avocate, Me Aïza Cadjee.

Deux autres mineurs moins impliqués ?

Les deux derniers adolescents pourraient, eux, être laissés libres et placés sous contrôle judiciaire, à l'issue d'une probable mise en examen pour des faits d'"abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne".

S'agissant des circonstances des faits, les enquêteurs ont pu établir que le groupe de mineurs a passé l'après-midi à la plage et qu'ils ont ensuite raté un premier bus, d'où leur arrivée tardive au Port.

Des galets et même un caddie ont été lancés du pont de l'échangeur du Sacré-Cœur, blessant très grièvement une femme de 25 ans • ©DR

Le déroulé des faits

Certains d'entre eux auraient commencé par caillasser un véhicule de police avant de récupérer un marteau dans un camion. Un marteau qu'ils auraient ensuite utilisé pour briser la vitre d'un bus qui était stationné.

Ils seraient ensuite tombés sur un caddie, à proximité d'un fast food et du centre-commercial du Sacré-Coeur. Un chariot de supermarché qu'ils ont rempli de galets pesant entre un et trois kilos. Des galets et un caddie que les deux principaux mis en cause ont ensuite projeté sur la quatre-voies.

Les deux autres mineurs se seraient, eux, entretemps séparés. Tout comme le cinquième jeune qui est lui ressorti libre et sans poursuite de garde à vue, jeudi soir.