Ecoquartier Cœur de ville, quand La Possession repense son centre-ville

La commune de La Possession reprend ses grands travaux d’aménagement dans le cadre de son projet d’Ecoquartier Cœur de Ville. Logements, bureaux, commerces et zones vertes sont au programme. D’ici un mois débutera le chantier de " La Kanopée ".

LH •

©La Possession

La Kanopée, le mail commercial de la Ville-jardin

©Mairie de La Possession

©Maire de La Possession

De la verdure pour faire baisser la température

©La Possession

Fin des travaux prévue pour 2026

La Possession s’est lancée depuis plusieurs années dans le réaménagement de son centre-ville, ou plutôt dans la création d’un nouveau centre-ville. Un projet d’ampleur, qui prévoit de créer un espace à vivre d’une trentaine d’hectares et de plusieurs centaines de logements pour plus de 5 000 nouveaux habitants. Un projet qui implique donc de grands travaux d’envergure.L’enjeu est de taille pour cette commune dont la population n’a cessé de croître ces dernières années, la commune connaît en effet la progression démographique la plus active de La Réunion. Les projets d’Ecoquartier visent ainsi à limiter l’étalement urbain en apportant une certaine qualité de vie. L’objectif est ainsi de privilégier un mode de vie écologique, en intégrant notamment les déplacements doux, des promenades arborées piétonnes, des logements bioclimatiques et une nature omniprésente.Saint-Pierre, Sainte-Marie, Le Port, Saint-André, Saint-Leu et Saint-Paul se sont également engagés dans cette voie.La 2ème tranche, sur les 4 tranches du projet, débute donc. Près de 800 logements sociaux, intermédiaires et libres, soit une dizaine de résidences et une résidence seniors, et 13 000 m² d’activités vont ainsi sortir de terre. Des logements bioclimatiques, répondant aux exigences de haute qualité environnementale, dont la livraison doit s’échelonner de septembre 2020 à la fin 2021.Une zone commerciale de proximité, baptisée " La Kanopée " verra le jour en 2023 en centre-ville, afin de privilégier les commerces de ville. Cette zone de 18 000 m² devrait comprendre : une esplanade publique arborée de 6 000 m², 5 000 m² de surfaces commerciales, soit 38 boutiques et restaurants, 1 moyenne surface alimentaire, un espace santé de 2 7000 m², 388 places de parking, 3 300 m² de bureaux, un espace de coworking ou encore 242 logements. Les travaux de cette zone débuteront le mois prochain.Le projet veut valoriser des arbres remarquables existants, replanter 1 500 plans et supprimer les espèces invasives afin de protéger et renforcer la biodiversité locale. Ainsi, 80 000 arbres et arbustes seront plantés, la nature représentera un tiers de la surface du projet. 10 espaces de jardins partagés de proximité seront créés, ainsi que 10 km de promenade piétonne.Une nature particulièrement présente pour assurer un cadre de vie sain et un confort thermique. Végétaliser les centres villes est une idée qui fait de plus en plus son chemin dans la tête des élus. Si à La Possession, la municipalité s’est déjà engouffrée dans cette voie, d’autres communes y songent de plus en plus. Le débat est d’ailleurs particulièrement présent actuellement dans l’hexagone, confronté à des périodes de fortes chaleurs, voire de canicule. Les espaces bitumés sont désormais devenus les bêtes noires des zones urbaines.



Depuis 2012, déjà 400 familles, déjà des premiers commerces et services de proximité, des promenades, parcs urbains et jardins partagés. La 1ère tranche est désormais achevée, il en reste désormais 3 autres à réaliser. Au total, ce seront près de 34 hectares, situés entre la Ravine des Lataniers et la Ravine à Marquet, qui devraient être aménagés d’ici 2026.

©Mairie de La Possession

1 850 logements devraient ainsi sortir de terre, pour près de 5 500 nouveaux habitants. 11 hectares seront consacrés à des espaces publics et planté, 8 000 m² aux bureaux et à un centre médical, 7 000 m² aux commerces ou encore 1 000 m² à des ateliers. Deux écoles, un plateau sportif, des aires de jeux et la nouvelle mairie y seront également construits.