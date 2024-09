Plusieurs familles de la Possession seraient menacées d’expulsion

Dans les hauts de la Possession, des familles s’inquiètent. Une trentaine de personnes, soit huit maisons, serait menacée d’expulsion. Selon ces familles, la mairie tente de les faire partir pour récupérer les terrains et y installer un parking et une piste cyclable. Reportage.

L'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux. Dans les hauts de la Possession, une trentaine de personnes est menacée d’expulsion. Selon ces familles, la mairie tente de les faire partir depuis six mois.

"Nous vivons ici depuis plus de 40 ans, on a construit, rénové, entretenu cette parcelle, et aujourd’hui la mairie nous dit que l’on a un mois pour partir, s’indigne Johnny Bazile, porte-parole des habitants du quartier. La mairie ne nous a jamais montré le titre de propriété de cette parcelle, mais elle assure que le terrain lui appartient depuis 2009".

La mairie de la Possession veut récupérer ces parcelles pour "réaménager l’espace public". Elle souhaite y dresser un parking et une piste cyclable. Ce projet exaspère les habitants de ces terrains qui refusent de les quitter.

Plusieurs familles des hauts de la Possession seraient menacées d’expulsion. • ©Réunion La 1ère

Dans le quartier depuis 1973

Marie-Josie Infante 74 ans, vit dans ce quartier depuis 1973. "A l’époque il n’y avait pas de chemin, mais un sentier en galets ; il n’y avait pas d’électricité, mais nous avions une lampe à pétrole ; et pas d’eau alors on allait à la citerne et on lavait le linge à la ravine", se souvient Marie-Josie.

On a toujours habité là, mes parents ont habité là. On paie la taxe d’habitation, on paie nos impôts. Je vais mourir là, et je ne sortirai pas de là ! Marie-Josie, habitante

Plusieurs secteurs de la Possession concernés

La colère des habitants menacés d’expulsion est partagée par Vincent Rivière, président d’une association citoyenne. Selon lui, ces familles ne sont pas les seules concernées par des menaces d’expulsions à la Possession. Il y en aurait d’autres dans les secteurs de Dos d’Âne et de Pichette.

"Il y a d’autres zones avec cette même pression immobilière et foncière, assure-t-il. On est en train de récupérer des terrains de familles qui sont propriétaires. On attaque un mode de vie traditionnel réunionnais en voulant dégager ces gens et les mettre dans des immeubles, alors qu’ils sont installés là depuis des années".

La mairie se dit propriétaire depuis 2009

Ces dernières semaines, les familles concernées se regroupent sur les réseaux sociaux pour être solidaires et "ne pas être sous le rouleau compresseur de l’administration". Selon Vincent Rivière, ces familles "sont bafouées dans leur droit et sont bien propriétaires des terrains".

Du côté de la mairie de La Possession, Christophe Dambreville, adjoint à l'urbanisme, affirme détenir un "arrêté de propriété fait par l’ancienne municipalité en 2009". La mairie se défend de vouloir expulser immédiatement, mais ajoute qu’il y a des besoins.

Une réunion mardi prochain

"Aujourd’hui le but est de trouver une conciliation entre les enjeux d’aménagement public de la commune et les attentes privées de ces familles", assure Christophe Dambreville. Une nouvelle réunion est prévue avec les familles mardi prochain, en présence de Vanessa Miranville, maire de la Possession.