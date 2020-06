La Poste : les bureaux ouverts ce samedi pour le versement des prestations sociales

Depuis la sortie du confinement, La Poste rouvre progressivement ses bureaux. Des bureaux ouverts ce samedi pour le versement des prestations sociales. La semaine prochaine, de nouveaux bureaux vont rouvrir, soit près de 60 au total.

LH •



Versement des prestations sociales

Retrait d'espèces aux guichets et aux automates

Dépôt d'espèces aux guichets et aux automates

Dépôt de chèques sur automates et urnes

Remise de fonds commandés par la DGFIP

Paiement des factures Eficash

Activation et modification Certicode

Remise d’identifiant et réinitialisation de mot de passe pour la Banque en Ligne

Plus d’une cinquantaine de bureaux de poste sont désormais ouverts sur l’île. Des réouvertures progressives, qui se poursuivront la semaine prochaine. En effet, 60 bureaux seront ainsi en capacité d’accueillir du public.S’ajouteront aussi 18 points de services partenaire, soit au total 78 points de contact postal. La liste des bureaux ouverts est consultable sur le site internet de La Poste. Les mesures barrières restent bien sûr de mise.Ce samedi 6 juin, les bureaux de poste seront ouverts et exclusivement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité :