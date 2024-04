Premier Salon de l'emploi public à La Réunion : orientation et formation, la fonction publique recrute

Partager :

Ce mardi 30 avril 2024, le premier Salon de l'emploi public est organisé à Saint-Denis. En partenariat avec France Travail et la préfecture, l'objectif est d'orienter et d'informer les étudiants, les demandeurs d’emploi et les apprentis vers les métiers possibles dans la fonction publique. Les jeunes étaient au rendez-vous.

Annaëlle Dorressamy / Laura Schintu / Bruce Régent •

Un job dating dans le secteur public a lieu ce mardi 30 avril 2024, à Saint-Denis. De 9 heures à 13 heures, demandeurs d’emploi, étudiants et apprentis sont partis à la découverte des métiers qu’offrent les trois fonctions publiques. À savoir, la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Regardez le reportage de Réunion La 1ère : Le premier Salon de l’emploi public suscite des vocations Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes Grâce à des échanges avec des professionnels, les jeunes sont informés sur les possibilités d'accès aux emplois publics, les offres de formation et les spécificités des métiers. L'objectif est de montrer toute l'attractivité des métiers de la fonction publique. Aujourd'hui, la fonction publique représente un peu plus de 80 000 emplois à La Réunion, ce qui représente un emploi sur trois. Il s'agit de l'un des taux les plus importants en France. Nathalie Infante, secrétaire générale aux affaires régionales auprès du préfet Susciter des vocations Le but de ce job dating est également de susciter des vocations. Les gens ont beaucoup de représentations. Donc, l'objectif est de leur faire comprendre que c'est la prise en charge de mineurs au niveau pénal. Ce sont des mineurs qui ont commis des délits ou des crimes. On essaie de leur faire comprendre que c'est aussi en lien avec l'actualité sociale à La Réunion. Delphine Merencier, éducatrice dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse Pour Karim Ravate, demandeur d'emploi, ce salon est l'occasion "d'apprendre de nouvelles choses". "C'est intéressant, car je découvre les possibilités de concours et de carrière dans la fonction publique", dit le jeune homme. 15 000 offres d'emploi en 2023 Dans la fonction publique, 15 000 offres d'emploi sont parues en 2023 pour La Réunion. La préfecture a souhaité que toutes les solutions de l'emploi public puissent être présentées aux Réunionnais. On propose des solutions, par exemple, les accompagnants d'enfants handicapés au sein des écoles. Aujourd'hui, nous recrutons dans ce domaine-là. Ce sont des métiers immédiatement accessibles sur l'ensemble de l'île, avec un parcours de formation court. Pierrick Ouvrard, Directeur de France Travail à La Réunion 150 métiers dans la fonction publique hospitalière Au stand qui regroupe le CHU et le GHER, les métiers de la fonction publique hospitalière sont mis en lumière. Au total, 150 métiers sont présentés dans ce secteur, de quoi informer au mieux les jeunes étudiants et demandeurs d'emploi. On a encore besoin de métiers soignants, notamment des infirmiers de bloc opératoire et des infirmiers anesthésistes. Sandrine, recrutement au CHU "J'aime bien le métier d'ambulancier, parce que c'est le domaine de l'aide à la personne. Si on a besoin de renseignements, les gens sont là pour nous orienter et pour nous aider", témoigne Rosita Marimoutou, étudiante en Administration économique et sociale à l'Université. La fonction publique affiche sa volonté de recruter. Les potentiels candidats ont plus de visibilité grâce à ce salon.

Partager :