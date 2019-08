Les préparatifs du voyage papal

30.08.19 Visite du pape: les fidèles se préparent pour le pèlerinage Visite papale : les fidèles se préparent pour le pèlerinage

Ils sont une quarantaine de pèlerins à faire partie du voyage pour Maurice, un déplacement organisé par le Père Vaast, de l'église 2.0.Depuis plusieurs mois, tous se préparent à cette rencontre, un moment intense que certains ont déjà vécu à travers la visite de Jean-Paul II en 1989 à la Réunion. Mais pour les plus jeunes comme Yannick, " ce sera la première fois, et son billet d'avion est la preuve d'une réalité de plus en plus tangible en attendant celle d'approcher le Saint-Père. " C'est une chance pour les jeunes, j'espère le voir même de loin " précise celui qui s'est rendu il y a peu de temps à Jérusalem.Ce matin le prêtre accompagnateur a donc récupéré les billets d'avion qui seront distribués ce samedi matin lors d'une réunion qui doit finaliser les préparatifs.Le reportage de Delphine Poudroux et de Florence BouchouDu 04 au 10 Septembre, le pape Francois entame une tournée dans l'Océan Indien qui commence par la Mozambique puis Madagascar et enfin l'île Maurice. Le groupe de pélèrins assistera à la Messe du lundi 09 septembre sur le site de Marie-Reine de la Paix à Port Louis.