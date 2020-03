Près de 2 000 Réunionnais marchent pour le climat

Ce dimanche 1er mars s’est tenue la 3ème édition de la marche réunionnaise pour le climat. Nombreux ont été les citoyens à se rassembler à Sainte-Suzanne pour alerter sur la nécessité d’agir au plus vite pour la planète.

Lise Hourdel •

Sensibiliser et s’engager

©Reunion la 1ère

Près de 2 000 personnes étaient rassemblées dimanche 1er mars pour la marche réunionnaise pour le climat. C’est du Bocage à Sainte-Suzanne qu’ils se sont élancés pour un parcours de 9 km.L’an dernier déjà, plus d’un millier de personnes y avaient participées, cette année, la 3ème édition en a rassemblé davantage encore.En famille et entre amis, les participants sont venus marcher pour sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du climat et la protection de la biodiversité. Outre la sensibilisation, l’engagement est aussi prôné. Agir au quotidien est essentiel.Les marcheurs veulent ainsi alerter sur la nécessité de changer nos comportements. L’Humanité devrait ainsi réduire ses émissions de CO² de 45% dans les 10 prochaines années.Reportage de Sophie Gastrin et Laurent Figon.