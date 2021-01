Près de 216 400 élèves font leur rentrée scolaire à La Réunion

LP •

Dans le frais des hauts ou dans la chaleur des bas, les élèves ont fait leur rentrée scolaire, ce lundi 25 janvier, à La Réunion. Écoliers, collégiens et lycéens, ils sont 216 442 à avoir retrouvé leurs salles de classe.

Cantine, sports : renforcement des mesures

Une rentrée scolaire marquée par la crise sanitaire et notamment la présence du variant sud-africain à La Réunion. Pour les plus grands, collégiens et lycéens, le masque reste obligatoire. Il doit aussi être porté par les personnels de tous les établissements. L'Académie prévoit plus de 180 000 masques pour les membres du personnel. Le masque est aussi conseillé pour les écoles élémentaires. En revanche, pour tous les élèves, les gestes barrières restent de rigueur : distanciation sociale, lavage des mains régulier, aération des locaux...

A midi, les classes se rendront à la cantine à tour de rôle pour éviter le brassage des élèves durant le déjeuner. Ainsi, les élèves de différentes classes ne seront plus mélangés. Une vigilance accrue est demandée par les autorités dans les cantines. Par ailleurs, les activités physiques et sportives sont désormais interdites à l’intérieur.

Respecter la septaine

Ce matin, la rentrée est aussi marquée par la septaine fortement recommandée par les autorités pour les professeurs et les élèves qui rentrent de métropole ou d’ailleurs. Un nouveau test PCR est également recommandé à l’issue de cette septaine.

Annoncée la semaine dernière, cette nouvelle mesure restrictive destinée à lutter contre la propagation du virus a des conséquences sur la rentrée des classes. Environ 800 professeurs sur 16 336 ne sont pas en classe ce matin. Le rectorat indique qu’ils seront remplacés, mais des couacs sont à attendre dans l’organisation.

Du côté des élèves qui sont en septaine, le rectorat invite les parents à prendre contact avec leur établissement pour mettre en place une continuité pédagogique.

Une cellule de suivi dans les établissements

A partir de ce lundi, la cellule de suivi des cas Covid-19 dans les établissements sera réactivée au rectorat. Une quinzaine d'infirmiers scolaires ont été formés par l'Agence Régionale de Santé, pour intervenir en cas de besoins, et notamment pour réaliser des tests antigéniques.