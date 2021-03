Près de la moitié des foyers sont des familles monoparentales à La Réunion

LH /Precilla Ethève •

Pour la première fois, la Caisse d’Allocation Familiale et l’observatoire de la parentalité ont mené une étude sur ces familles. 6 400 allocataires y ont participé sur 50 000 questionnaires envoyés.

96% des familles monoparentales sont des mamans solos

On apprend ainsi que 24% des bénéficiaires des prestations sociales sont des parents solos, contre 14% dans l’Hexagone. 96% des familles monoparentales à La Réunion sont des mamans solos.

Désormais, le partage des tâches entre l’homme et la femme est différent, et donc la place de l’homme et de la femme dans la société induit aussi plus de séparations et de divorce, explique Thierry Malbert, directeur scientifique de l’observatoire de la parentalité.

70% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté

Vivre seul avec des enfants c’est aussi avoir moins de moyens. 70% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Ainsi, presque la moitié des enfants réunionnais sont dans des familles très précarisées, explique Frédéric Turblin, le directeur de la CAF Réunion.

Les besoins se ressentent plus particulièrement sur le logement ou sur l’éducation des enfants, surtout des adolescents.