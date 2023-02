Pri Honoré 2023: le concours commence aujourd'hui

La 19eme édition du Pri Honoré débute officiellement aujourd'hui. Les amoureux de la culture créole peuvent déposer leur candidature à partir d'aujourd'hui, les prix seront décernés le 28 octobre prochain dann la somminn Kréol.

C'est donc reparti pour le Pri Honoré, un concours littéraire qui a réussi à s'imposer comme un rendez-vous incontournable. Les concurrents passionnés par les bons et les beaux mots créoles peuvent s'inscrire à partir de ce mardi 21 février.

Avec le Pri Honoré, les membres du CCEE (Conseil de la culture de l’éducation et de l’environnement), souhaitent plus que jamais promouvoir et défendre le créole réunionnais (dont le statut de langue est aujourd’hui reconnu par 85% des réunionnais, selon un sondage commandé par Lofis la lang).

À qui s’adresse le Pri Honoré ?

Ce concours est ouvert à tous sans condition de résidence sur le territoire réunionnais. Dans le cas de la participation d’un candidat mineur (de plus de 15 ans), une autorisation parentale doit être fournie lors du dépôt du dossier.

Comment participer au Pri Honoré ?

Proposer en créole réunionnais :

*pour les genres Fonnkèr :

- 5 textes, s’ils sont distincts les uns des autres,

ou

- plus de 5 textes, uniquement s’ils s’inscrivent dans une unité thématique.

*pour le genre « nouvèl » : 10 pages maximum.

Quelles sont les règles du concours ?

Les textes présentés doivent être écrits dans un système graphique cohérent et, pour le genre fonnkèr , dans une forme faisant appel aux outils de la poésie pour produire des effets de sens.

De manière à laisser libre cours à la créativité des candidats et compte tenu du fait que la graphie du créole réunionnais n’est pas encore standardisée, les organisateurs ont fait le choix de n’imposer aucun thème, ni système graphique.

Cependant, il est conseillé aux participants d’utiliser l’une des graphies existantes:

* graphie 77,

* graphie KWZ 83,

*graphie Tangol 2001,

*Synthèse graphique 2019

*grafi tablo lakadémi Larénion 2020 (https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/langue-vivante-regionale/FL/Graphie_document_cadre.pdf). Quelle que soit la graphie utilisée, la cohérence graphique devra être respectée

Il s’agit d’un concours d’écriture en kréol rényoné : fonnkèr , (poésie) ek nouvèl. Le dossier d'inscription est à retirer à partir d'aujourd'hui. auprès du CCEE au 73, boulevard du Chaudron à Sainte-Clotilde de La Réunion, ou par mèl (lkr@cr-reunion.fr). Il peut être aussi téléchargé sur le site internet www.ccee.re. Les participants ont jusqu'au jeudi 16 juin pour l'envoi de leurs oeuvres. La remise des prix est prévu le samedi 28 octobre au MoCA à Montgaillard.

Le jury présidé par Annie Darencourt est cette année composé de 7 personnalités: le poète Patrice Treuthard, Barbara Robert; Danièle Moussa, Isabelle Poncharville, Cindy Refesse, Sylvain Gérard et enfin Gora Patel, journaliste et ancien directeur de Réunion la 1ère.