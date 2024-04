Prison de Domenjod : deux agressions en moins de 24 heures, les surveillants appellent à l'aide

Deux agents de la prison de Saint-Denis ont été victimes de violence par des détenus en l'espace de 24 heures. L'un a reçu un coup au bras, l'autre au visage. L'ensemble du personnel a débrayé ce mardi matin.

Le soleil est à peine levé et déjà les fonctionnaires du centre pénitentiaire de Domenjod étaient mobilisés ce mardi matin. Ils ont débrayé de 6h30 à 7h, juste avant de prendre leur service. Comme ils n'ont pas le droit de faire grève, ils ont tenu quand même à manifester leur inquiètude après plusieurs agressions.

Ce débrayage, c'est pour soutenir nos collègues mais c'est aussi un appel a l'aide. Notre syndicat a interpellé les parlementaires francais et le Président de la République. Si rien n'est fait, on va bloquer l'ensemble des établissements pénitentiaires de La Réunion. Vincent Pardoux, le secrétaire régional FO justice Réunion Mayotte

Deux agressions en 24h

Hier, lundi 22 avril, deux surveillants ont été agressés par un détenu qui rentrait de promenade. L'un d'entre eux a été blessé au visage après avoir été frappé à deux reprises. Il a dû être transporté aux urgences et a eu des points de suture à la lèvre. Le détenu, après avoir été maitrisé, est parti au quartier disciplinaire de la prison. Il comparaîtra prochainement au tribunal judiciaire.

Dimanche déjà, une autre agression s'était déroulée au même endroit. Un détenu avait frappé un agent au bras, mais sans le blesser.

800 détenus pour 560 places

Les syndicats condamnent ces faits de violence répétées et dénoncent la surpopulation carcérale dans l'île. "La conséquence de cette surpopulation, c'est la promiscuité, le racket et la violence entre les détenus et face aux personnels qui sont les premiers à intervenir dans ces situations", explique Vincent Pardoux, le secrétaire régional FO justice Réunion Mayotte. Le centre pénitentiaire de Domenjod accueille 800 détenus pour 560 places.