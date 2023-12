Proches et fidèles à la recherche du père Guy Hoareau porté disparu depuis mardi à Saint-Denis

Depuis quatre jours, le père Guy Hoareau de la paroisse Saint-Jacques est porté disparu. Ses proches ainsi que de nombreux fidèles sont à sa recherche depuis mardi 19 décembre.

LP / Méva Lauret •

Les fidèles sont à sa recherche depuis mardi matin. Agé de 64 ans, le prêtre Guy Hoareau de la paroisse Saint-Jacques, à Saint-Denis, est porté disparu.

Un avis de recherche a été lancé par sa famille et a été relayé par le diocèse de La Réunion.

Des recherches à Saint-Denis

Ses proches ainsi que de nombreux fidèles ratissent sans relâche plusieurs quartiers du chef-lieu depuis mardi. "Mardi matin, il n’est pas venu à la messe de 6h30 alors qu’il avait l’habitude d’y assister, explique sa nièce, Laëtitia. Depuis la messe, on a commencé à le chercher".

Une santé fragile

Le père Guy Hoareau n'a plus donné signe de vie depuis sa balade matinale habituelle. Sa santé est fragile.“Il souffre de pertes de mémoire et pourrait ne plus retrouver son chemin", explique sa nièce.

Le père Guy Hoareau a aussi été prêtre à Sainte-Clotilde où il était très apprécié des fidèles qui sont aussi mobilisés pour le retrouver. Dans de nombreuses paroisses, les fidèles prient aussi pour lui à quelques heures de Noël.

Description

L’homme d’église a les cheveux mi-longs gris et est de corpulence moyenne. Il a un pied bot et porte des chaussures orthopédiques.