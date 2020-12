Les radars tourelles progressivement mis en service jusqu'au 17 décembre

La pose des nouveaux radars tourelles devrait être terminée d’ici la fin de semaine prochaine. La quinzaine d’appareils devraient ainsi être tous opérationnels d'ici le 17 décembre, et non le 20 décembre comme annoncé initialement. L’un d’entre eux vient de faire son apparition sur le Lancastel...

Le remplacement des anciens radars par les tout nouveaux radars tourelles n’en finit pas de faire réagir sur les réseaux sociaux, et pas seulement ! Au cours de la journée d’hier, des embouteillages monstres ont été constatés en différents endroits où ces radars nouvelle génération ont déjà été installés, certains automobilistes prenant même le temps de les observer au plus près, voire même de les photographier…Pour rappel, la sous-préfète Véronique Beuve avait annoncé sur le plateau de Réunion La 1ère, le mercredi 2 décembre dernier, qu’une quinzaine de ces radars capables de flasher dans les deux sens allaient être installés aux quatre coins de l’île. Des appareils pouvant relever les excès de vitesse mais aussi le non-port de la ceinture de la sécurité ou encore l’usage du téléphone au volant.L’annonce de leur mise en service à la date du 20 décembre, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage, avait quelque peu fait grincer des dents, mais cette date ne correspondrait finalement à rien de concret dans le calendrier de pose des radars, d’autant que le 20 décembre tombe un dimanche. C’est ce qui nous a été indiqué par une source bien informée. Voilà qui clarifie la situation et permet d’éteindre toute éventuelle polémique. On parlera d’une communication maladroite.Les radars ne seront donc pas tous opérationnels à partir du 20 décembre, mais bien avec quelques jours d'avance ! L’installation de l’ensemble des appareils sera effectivement finalisée d’ici la fin de semaine prochaine, soit a priori d’ici le jeudi 17 décembre ! Ils devraient donc tous être en mesure de relever les infractions routières. Ce vendredi 11 décembre, les automobilistes dionysiens ont pu constater qu’à la place de l’ancien radar du Lancastel trône désormais l’un de ces radars tourelles.Au cours de cette semaine, les Réunionnais ont pu assister à la mise de place des premiers appareils à Saint-Leu, à Pierrefonds (Saint-Pierre), ou encore dans l’Est, sur la quatre-voies de L’Etang-Salé et à un nouvel emplacement à hauteur de la ligne droite du quartier de Petit Trou, au début de la route de Salazie. Celui du Tampon a lui déjà été vandalisé, recouvert de peinture blanche, dans la nuit de lundi à mardi dernier…D’ici le début d’année prochaine, trois autres appareils devraient être installés, alors qu’à terme ce ne seront pas moins de 80 radars au total qui seront déployés sur l’ensemble du département, selon la préfecture. Et parmi eux devraient figurer des leurres…