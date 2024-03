Ramadan à La Réunion : comment avoir une alimentation équilibrée durant ce mois de jeûne ?

Les habitudes alimentaires de la communauté musulmane de l’île sont chamboulées durant le mois du Ramadan. “Il faut les compenser par des repas sains et équilibrés”, précise Oumi Mogne Hamza, diététicienne-nutritionniste.



Elle partage ses conseils diététiques pour maintenir une alimentation équilibrée lors des deux repas principaux du Ramadan : le “suhoor” avant l’aube, et “l'iftar” après la rupture du jeûne.

De l’aube, jusqu'au coucher du soleil, les fidèles musulmans doivent s’abstenir de manger et de boire. Dans la tradition musulmane, il est recommandé de rompre le jeûne avec “quelques dattes”, qui contiennent notamment du sucre rapide et des fibres, ainsi que de l’eau ou du lait. Il faut accompagner ce repas avec une source de protéines, par exemple avec des noix ou des amandes.

Oumi Mogne Hamza, diététicienne-nutritionniste, rappelle qu’il est primordial de prendre son temps afin de ne pas se précipiter sur le repas principal et de “manger en petite quantité, car le corps a besoin de récupérer”.

Pour le repas du matin, avant l’aube, il faut privilégier des graisses saines et des protéines. “Des petits gâteaux peuvent être consommés avec du lait et de la tisane”, explique la professionnelle. Il est également conseillé de manger des œufs, des avocats ou un yaourt. “Il faut commencer la journée avec des nutriments dans le corps”, insiste Oumi Mogne Hamza.

Durant le Ramadan, il est primordial de rester hydraté, notamment lors des heures où le jeûne n’est pas pratiqué. “Toute la nuit, il faut boire de l’eau de façon régulière”, martèle Oumi Mogne Hamza.

Au moment de la rupture du jeûne, on peut boire de l’eau de coco, car ça apporte des nutriments intéressants. D’autant plus que c’est très rafraîchissant et très peu calorique. On mange aussi beaucoup de fruits qui ont des teneurs en eau, comme des raisins, des pitayas, des mandarines et des ananas.

La cuisine autour de la rupture du jeûne est “très travaillée”. Ce sont les mets préférés d’un membre de la famille. “On prend du temps pour les préparer, ça peut prendre une bonne partie de la journée. L’idée est aussi de faire plaisir et de partager un moment convivial”, rappelle Oumi Mogne Hamza.

Pour la diététicienne-nutritionniste, il faut “privilégier le poisson et les aliments faciles à digérer, car les phases de digestion sont plus courtes, étant donné qu’on mange essentiellement la nuit. En général, on ne mange pas trop de viande pendant le Ramadan”.

Un repas équilibré est donc constitué d’un mix alliant des protéines, des glucides complexes, des glucides riches en fibres et des graisses saines. Comme idée de repas pour la rupture du jeûne, Oumi Mogne Hamza partage ses mets favoris.

On peut avoir des petits beignets de manioc sucrés. Ensuite, on peut faire sa rupture de jeûne avec un peu d’eau et des fruits. Si on aime les boissons chaudes, on peut boire un thé au lait ou un thé. Par la suite, on s’adonne à sa prière. Puis, on peut prendre le repas, avec par exemple un sauté de poisson et un peu de brèdes. On mange aussi des racines, comme le songe. On peut finir avec une petite salade de fruits. Après, un peu plus tard, on peut manger une soupe de vermicelles.