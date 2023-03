Réforme des retraites : l’intersyndicale de La Réunion appelle à une 10ème journée de mobilisation mardi 28 mars

Après l’importante mobilisation du jeudi 23 mars, après la prise de parole du président de la République et malgré l’adoption de la réforme des retraites, les syndicats appellent toujours à la mobilisation. Une 10ème journée de manifestation est organisée mardi 28 mars.

LH •

Les opposants à la Réforme des retraites restent mobilisés. Malgré l’adoption du texte suite au recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement, les syndicats demandent toujours le retrait du texte.

" Ni le 49.3, véritable aveu d’échec de ce gouvernement, ni l’intervention télévisée du président de la République n’ont altéré notre détermination à combattre la réforme des retraites et en obtenir l’abandon ", écrit dans un communiqué l’intersyndicale de La Réunion.

10ème journée de mobilisation mardi, deux défilés prévus à La Réunion

Elle relaie ainsi l’appel national lancé par l’intersyndicale nationale pour une 10ème journée de mobilisation mardi 28 mars. La dernière journée du jeudi 23 mars a été " parmi les plus suivies depuis le début du mouvement ", écrit l’intersyndicale locale.

Mardi prochain, deux défilés sont prévus dans le département. L’intersyndicale invite la population à les rejoindre massivement. Un rassemblement est prévu à Saint-Denis à 9h au Jardin de l’Etat pour défiler par la rue Labourdonnais et la rue Jean Chatel vers le Barachois.

Un second rassemblement est prévu au rond-point de Pierrefonds à 5h pour un convoi vers le rond-point bien connu du fast-food à 9h et un défilé jusqu’au front de mer de Saint-Pierre.

La "légitimité des revendications" face "au mépris"

Les syndicats veulent répondre " par la légitimité " de leurs revendications et " l’exigence de justice sociale et de partage de la richesse ", face à ce qu'ils considèrent comme du " mépris, des contre-vérités et de l’entêtement incompréhensible et dangereux du chef de l’Etat et du gouvernement ".

Jeudi dernier, 3,5 millions de manifestants ont défilé sur le territoire hexagonal selon la CGT, 1,089 millions selon la police. A La Réunion, des barrages ont été organisés sur les routes de l’Ouest et du Sud et une opération escargot s’est tenue entre le Nord et l’Ouest.

"La mobilisation ne doit pas faiblir"

Pour l’intersyndicale de La Réunion, " le puissant rejet de cette régression sociale doit continuer à s’exprimer publiquement jusqu’à son retrait ". Elle appelle la mobilisation " sous toutes ses formes (grèves, manifestations) " à ne pas faiblir, et soutient toutes les initiatives prises dans les secteurs et branches professionnelles.

Et d’ajouter : " si le Conseil constitutionnel ne censure pas cette loi, le référendum d’Initiative Partagé devra s’y employer ".