Réforme des retraites : les syndicats de La Réunion appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier

Plus de 4 000 personnes ont manifesté à La Réunion hier, jeudi 19 janvier, selon l’intersyndicale locale. Dans l’Hexagone, les syndicats estiment que près de 2 millions de manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

Forts de cette mobilisation, les syndicats réunionnais relaient ce vendredi 20 janvier l’appel à une nouvelle journée de grève et de de manifestation interprofessionnelle le mardi 31 janvier 2023, à 9h au Petit Marché à Saint-Denis et devant la mairie à Saint-Pierre.

Au lendemain de la mobilisation du jeudi 19 janvier, les organisations syndicales réaffirment leur opposition à cette réforme, qu’elles qualifient de "régressive", et leur "détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses".

Un départ à 64 ans et 43 annuités, c’est un retour à plus de 40 ans en arrière, sachant que l’espérance de vie en bonne santé est de 63,7 ans pour les hommes et 64,6 ans pour les femmes.