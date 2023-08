Rentrée scolaire 2023 : 217 600 élèves réunionnais de retour en classe à partir de ce jeudi 17 août

A La Réunion, 217 600 écoliers, collégiens et lycéens feront leur rentrée scolaire à partir de ce jeudi 17 août. Mais avant eux, ce sont les 22 917 enseignants et agents de l’éducation nationale qui reprendront le chemin de l’école.

LH •

112 720 élèves réunionnais du premier degré sont attendus dans les salles de classe à partir du jeudi 17 août, parmi lesquels 41 020 en maternelle et 70 280 en élémentaire. A noter, pour les petits Panonnais de l’école Narassiguin, la rentrée est reportée au lundi 21 août.

Dans le second degré, 58 600 collégiens, 25 490 lycéens et 15 880 lycéens professionnels retourneront en cours, soit 99 970 élèves. Sans oublier les 4 900 étudiants post-bac de lycée. Au total, 217 600 élèves feront leur rentrée, soit près de 2 000 de moins que l’an passé.

Le lycée général et technologique, palme des classes les plus chargées

En moyenne, les élèves se retrouveront à 20,5 par classe en maternelle et 20,2 par classe en élémentaire. C’est moins qu’au niveau national, à 22,7 et 21,7. Au collège, les classes compteront 24,8 élèves en moyenne.

C’est en lycée professionnel que les classes seront les moins chargées, avec 19,2 élèves par classe en moyenne. En revanche, en lycée général et technologiques, les élèves seront les plus nombreux par classe, à savoir 30,8 en moyenne.

Des chiffres globalement légèrement inférieurs à ceux de la rentrée 2022.

654 établissements scolaires, dont 40 privés

Au total, ce sont donc 217 600 élèves qui reprendront le chemin des 654 établissements scolaires publics et privés de l’île de La Réunion. C’est dans le premier degré que se trouve le plus grand nombre de structures privées, à savoir 26 écoles privées sous contrat pour 519 écoles.

La Réunion compte aussi 9 collèges privés sous contrat pour 87 collèges, et 1 lycée d’enseignement général et technologique privé sur 12 publics, 2 lycées professionnels privés pour 13 publics et 2 lycées polyvalents privés pour 18 publics.

22 917 enseignants et personnels de l’Education nationale

Pour les enseignants et les agents de l’Education nationale, la rentrée scolaire est anticipée sur celle des élèves, comme à l’habitude. Pour les 17 980 enseignants, elle se fera donc le mercredi 16 août. 7 7662 enseignants du premier degré, dont 489 dans le privé, et 10 318 enseignants dans le second degré, dont 741 dans le privé, accueilleront leurs élèves dès le lendemain.

Du côté du personnel de l’Education nationale, cette rentrée verra 266 conseillers principaux d’éducation et 111 psychologues prendre leur poste, ainsi que 2 800 accompagnants d’élèves en situation de handicap. Cette rentrée comptera donc 200 AESH que celle de l’année précédente.

Les personnels d’encadrements seront au nombre de 381, soit 53 personnels d’inspection, 243 personnels de direction et 185 personnels administratifs et techniques et d’encadrement. 1 385 personnels administratifs, techniques, santé, sociaux seront également présents dans les établissements, parmi lesquels 185 médecins et infirmiers, et 147 assistants sociaux, soit autant que lors de la rentrée scolaire de 2022.