Rentrée universitaire : pénurie de logements, la galère des étudiants

C’est l’affluence dans les agences de location. A Saint-Denis, comme au Tampon, difficile de trouver des logements étudiants à des prix abordables. La rareté en est la principale raison.

Moins de logements remis sur le marché

On constate, depuis à peu près 2 ans, très peu de départs. On reçoit beaucoup moins de préavis, donc on a beaucoup moins de logements vacants pour pouvoir satisfaire les demandes.