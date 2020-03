Retrouvez les cours interactifs complémentaires proposés par le rectorat et Réunion la 1ère

Alors que l'école aurait déjà du reprendre depuis une semaine, les enseignants gardent le lien avec les enfants via les blogs d'école ou un ENT. Pour compléter cette offre éducative, le rectorat et Réunion la 1ère proposent cette semaine des cours interactifs aux CP et CE1. On vous dit tout.

Réunion la 1ère •

Les cours interactifs proposés par le rectorat et Réunion la 1ère débutent cette semaine. Chaque matin, à 9h, un cours en vidéo sera proposé aux élèves. Ce cours ne sera pas que passif, l'enfant devra se munir d'un cahier, d'un style, et participera activement à la leçon.



Et voici le programme de la semaine.



Lundi - cours de français pour les CP



Pour ce lundi, nous commençons avec des révisions. Avant de démarrer la vidéo, munissez-vous de quoi écrire cahier et stylo ou ardoise et feutre. Vous aurez également besoin d'un téléphone pour prendre une photo des devoirs à faire.



Mardi - cours de français pour les CE1



Révisions sur les nombres des noms pour les CE1. Singulier, pluriel, on renforce les acquis. Munissez-vous d'un cahier et d'un stylo ou d'une ardoise et d'un feutre. Vous aurez également besoin d'un téléphone pour prendre une photo des devoirs à faire.



Jeudi - cours de maths pour les CP



Après le français, place aux mathématiques. Munissez-vous d'un cahier ou d'une ardoise, d'un stylo ou d'un feutre. Et place aux maths.



Vendredi - cours de maths pour les CE1



Dernier jour de la semaine avant le week-end. Un petit cours de révision sur les rangs des nombres. Plus grand, plus petit. Etes-vous incollable ?